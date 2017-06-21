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Абитуриенты ждут результаты ЦТ по белорусскому языку

22.06.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Сдававшие централизованное тестирование (ЦТ) по белорусскому языку абитуриенты ожидают в этот четверг результаты.

Централизованное тестирование по белорусскому языку сдавали чуть более 27 тысяч абитуриентов по всей Беларуси 12 июня. Спустя десять дней все они ожидают свои баллы за ЦТ по предмету.

Результаты ЦТ по белорусскому языку могут прийти уже 22 июня — во всяком случае, в предыдущие годы баллы были именно спустя десять дней. В то же время, РИКЗ не дает информацию о том, когда появятся результаты, поэтому все данные о возможных датах основываются на предположениях.

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