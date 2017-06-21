Бизнес-портал Витебска подготовил список лайфхаков, которые помогут ориентироваться в работе общественного автотранспорта.

Как будут ходить автобусы 3 июля

3 июля, в День независимости, перекроют движение на улице Ленина в районе площади Победы. Автобусы, которые следуют на вокзал (например, «тройка») поедут через мост имени Блохина и далее на конечную по маршруту. По этому же направлению будут ходить автобусы №№ 10, 14, 22, 31, 32, 34, 36, 46. Автобус маршрута № 41 поедет в объезд через вокзал. Объездные пути будут также проходить через проспект Людникова.

Остальные автобусы будут ходить в штатном режиме: маршрут их движения не проходит через площадь Победы.

Как будут ходить автобусы в дни «Базара»

По традиции график движения автобусов скорректируют в соответствии с расписанием фестивальных концертов в Летнем амфитеатре.

После ночных концертов, которые будут заканчиваться в 1.30 и 4.00, появятся дополнительные рейсы автобусов, на которых можно будет уехать от площади Свободы по всем направлениям (включая ДСК, микрорайоны Медцентр и Билево, городской поселок Руба, улицу Ленинградскую).

На предприятии «Витебскоблавтотранс» отметили, что будут отслеживать точное время окончания концертов. И если мероприятие завершится позже запланированного, то и автобусы подадут на остановки именно в это время.

В каких автобусах есть бесплатный Wi-Fi

Пока бесплатным Wi-Fi могут воспользоваться пассажиры автобуса № 26, где он действует в тестовом режиме. За несколько месяцев этой услугой воспользовались более 300 пассажиров.

В дальнейшем услуга может появиться и на других маршрутах.

Как узнать, когда придет автобус

У абонентов МТС есть возможность узнать время прибытия автобуса на конкретную остановку. Для этого нужно отправить USSD-запрос на номер *514*XXX*YYY#, где XXX — код остановки (указан на информационном табло), а YYY — номер автобусного маршрута (можно отправить 255, тогда придут данные о всех автобусах на этой остановке).

Благодаря запросу можно узнать, сколько времени осталось до приезда автобуса, и какие автобусные маршруты проходят через конкретную остановку.

Услуга платная.