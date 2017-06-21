Лису и лисенка из Румлевского парка привили от бешенства и выпустили в лес около Озер

Гродненская лиса, которая весной Гродно бегает лиса. Жители опасаются, что животное больно бешенством">поселилась в Румлевском парке, поймали сотрудники МЧС и после осмотра ветеринара выпустили в лес около Озер. До этого зверек заставил поволноваться жителей близлежащих микрорайонов, так как без опасения выходил к людям в поисках еды. Гродненцы предполагали, что животное больно бешенством.





Со временем зверек стал путешествовать по городу: лису видели в нескольких километрах от лесопарка. Животное стало настоящей звездой — его фотографировали и снимали на видео. Через какое-то время лиса стала выводить в город и своих лисят. Такое поведение дикого животного вызывало опасения не только у простых жителей города, но и у ветеринаров. Тем более, в микрорайоне Девятовка недавно был зарегистрирован первый за четыре года случай бешенства . Там, на на территорию земельного участка на улице Кульбакской также забежала лиса. Оказалось, что животное больно бешенством.









А вот лиса из Румлевского парка оказалась здоровой. Сотрудники МЧС пойманного зверя вместе с потомством доставили в Гродненскую городскую ветеринарную станцию, где и выяснилось, что бешенством лиса не больна.





— Признаков бешенства не выявлено. Взрослое животное, конечно, не здорово, но это клещевые заболевания, которые не передаются людям. Для профилактики бешенства лису и детеныша вакцинировали и отпустили в лес около Озер, — рассказал заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.