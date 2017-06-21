Первый рубеж: в Брестской крепости отметили 76-ю годовщину начала ВОВ

Семьдесят шесть лет назад без объявления войны немецкие войска напали на Советский Союз. В первые часы Великой Отечественной - Беларусь превратилась в арену ожесточенных битв. Враг бомбил железную дорогу, аэродромы и города. Один из них - Брест. На мероприятиях в честь Дня памяти и скорби побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

В ночь с 21 на 22 июня Брест никогда не спит. У крепости жители города и гости. Ветераны, несмотря на то, что им уже нелегко, все равно в строю, в первых рядах. Они несут, вместе со всеми, цветы к вечному огню.

Сегодня в четыре часа утра, когда на цитадель напали враги, в реку Муховец опустили венки. Это символично, ведь за каждый глоток воды 76 лет назад многим солдатам пришлось платить жизнью. Прошел и митинг-реквием. В этом году на памятные мероприятия приехал последний живой защитник крепости Петр Котельников. Нам удалось с ним пообщаться. Он рассказал, что испытывает, находясь в городе, где когда-то совсем юным и встретил войну.