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"Никто не забыт". В Гродно ранним утром 22 июня в Неман опустили венки, в память о начале войны

22.06.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Ранним утром гродненцы опустили на воду 22 еловых венка с зажженными лампадами. Традиционная акция «Никто не забыт и ничто не забыто» прошла в память о начале войны. На берегу Немана собрались молодые горожане и пограничники, чтобы почтить память погибших солдат.


Уже шестой год подряд в Гродно 22 июня чтут погибших воинов и вспоминают первый день Великой Отечественной войны.





После того, как венки оказались на поверхности воды, на берегу Немана участники акции вспомнили пограничников, которые первыми приняли на себя удар врага.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранним утром гродненцы опустили на воду 22 еловых венка с зажженными лампадами. Традиционная акция "Никто не забыт и ничто не забыто" прошла в память о начале войны....

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