Ранним утром гродненцы опустили на воду 22 еловых венка с зажженными лампадами. Традиционная акция «Никто не забыт и ничто не забыто» прошла в память о начале войны. На берегу Немана собрались молодые горожане и пограничники, чтобы почтить память погибших солдат.





Уже шестой год подряд в Гродно 22 июня чтут погибших воинов и вспоминают первый день Великой Отечественной войны.











После того, как венки оказались на поверхности воды, на берегу Немана участники акции вспомнили пограничников, которые первыми приняли на себя удар врага.