Двое могилевчан на незаконной купле-продаже квартир заработали около 70 тысяч долларов

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы (в составе 60-летнего и 38-летнего жителей Могилева), занимавшейся незаконной куплей-продажей квартир. Об этом рассказал зам начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

Участники преступной группы находили граждан с задолженностью по коммунальным платежам, временно не работающих, а также ведущих асоциальный образ жизни, входили к ним в доверие и предлагали погасить задолженность.

Кроме этого, им предлагалось обменять свою квартиру на жилье меньшей площади за пределами Могилева, зачастую в сельской местности, а также давались обещания по трудоустройству. Помимо переезда на новое место жительства гражданам обещали деньги в сумме от 1 до 6 тысяч долларов на «новую жизнь без долгов и проблем с крышей над головой».

Доверчивые могилевчане давали мошенникам доверенности на распоряжение своим жильем, после чего недвижимость продавалась по рыночной цене добропорядочным покупателям, а бывшие собственники переселялись за город в частные домовладения, зачастую без удобств и не всегда пригодные для жилья. При этом обещанные суммы денег не выплачивались, а люди довольствовались единовременной покупкой им продуктов и спиртного.

Есть основания полагать, что таким образом членами преступной группы в течение 2009−2017 годов было продано более 25 квартир. По предварительной оценке, сумма незаконно полученного дохода составила 10 тысяч рублей (более 70 тысяч долларов по актуальному курсу).

По словам официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК (Мошенничество).

В ходе обыска в квартире, где проживал один из подозреваемых, было обнаружено и изъято 36 тысяч долларов.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых (деньги, золотые изделия, автомобиль, бытовую технику и другое) на общую сумму 120 тысяч рублей.

Управление Департамента финансовых расследований по Могилевской области просит всех пострадавших обращаться по телефонам: 8 (0222) 25-09-00 (круглосуточно), 25−30−65 (с 9.00 до 18.00).