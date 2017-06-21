Филиал крупного вуза страны закрывают в Бобруйске

МИНСК, 22 июн — Sputnik. В Белорусском государственном экономическом университете Sputnik подтвердили, что бобруйский филиал университета будет закрыт с 1 сентября.



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В этом году бобруйский филиал БГЭУ должен был отметить свое 20-летие. В Бобруйске это единственное учреждение высшего образования.

"Приказ о прекращении деятельности бобруйского филиала уже подписан. Он прекращает свою деятельность с 1 сентября", — сказал Sputnik проректор по учебной работе вуза Геннадий Матецкий.

Решение о прекращении деятельности филиала было принято советом университета. Основной причиной стало сокращение набора студентов в последние годы. Есть вопросы и к кадровому составу, который не в полной мере соответствует установленным критериям.

"Нам предстоит пройти государственную аттестацию. Должны быть соответствующие требования к кадровому составу и должна быть обеспечена его (филиала — Sputnik) эффективная деятельность", — заметил собеседник агентства.

По словам Геннадия Матецкого, его коллеги уже встретились со студентами и преподавателями филиала в Бобруйске. Всем учащемся, а их 481, предложено перевестись в головной университет для продолжения обучения. Часть студентов уже написали заявления.

"На дневном отделении обучается 133 человека, на заочном — 348. Всем студентам дневной формы обучения в следующем учебном году будет предоставлено благоустроенное общежитие", — добавил проректор.

В Минске предложена работа и 87 педагогам филиала, отметил собеседник.

В вузе создана комиссия, в которую вошли представители Министерства образования Беларуси, для решения вопросов передачи зданий и сооружений, где располагался филиал.

Геннадий Матецкий добавил, что с закрытием бобруйского филиала у университета не останется отделений высшего образования в других городах.

"У нас два филиала минские и один в Новогрудке, но они готовят специалистов со средним специальным образованием. Это колледжи", — добавил проректор.

В состав БГЭУ входят 11 факультетов, институт магистерской подготовки, институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, филиалы "Минский торговый колледж", "Минский финансово-экономический колледж", "Новогрудский торгово-экономический колледж".