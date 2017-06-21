ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Филиал крупного вуза страны закрывают в Бобруйске

22.06.2017 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн — Sputnik. В Белорусском государственном экономическом университете Sputnik подтвердили, что бобруйский филиал университета будет закрыт с 1 сентября.

Филиал крупного вуза страны закрывают в Бобруйске
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по иностранному языку сдадут сегодня 30 тысяч абитуриентов

В этом году бобруйский филиал БГЭУ должен был отметить свое 20-летие. В Бобруйске это единственное учреждение высшего образования.

"Приказ о прекращении деятельности бобруйского филиала уже подписан. Он прекращает свою деятельность с 1 сентября", — сказал Sputnik проректор по учебной работе вуза Геннадий Матецкий.

Решение о прекращении деятельности филиала было принято советом университета. Основной причиной стало сокращение набора студентов в последние годы. Есть вопросы и к кадровому составу, который не в полной мере соответствует установленным критериям.

"Нам предстоит пройти государственную аттестацию. Должны быть соответствующие требования к кадровому составу и должна быть обеспечена его (филиала — Sputnik) эффективная деятельность", — заметил собеседник агентства.

По словам Геннадия Матецкого, его коллеги уже встретились со студентами и преподавателями филиала в Бобруйске. Всем учащемся, а их 481, предложено перевестись в головной университет для продолжения обучения. Часть студентов уже написали заявления.

"На дневном отделении обучается 133 человека, на заочном — 348. Всем студентам дневной формы обучения в следующем учебном году будет предоставлено благоустроенное общежитие", — добавил проректор.

В Минске предложена работа и 87 педагогам филиала, отметил собеседник.

В вузе создана комиссия, в которую вошли представители Министерства образования Беларуси, для решения вопросов передачи зданий и сооружений, где располагался филиал.

Геннадий Матецкий добавил, что с закрытием бобруйского филиала у университета не останется отделений высшего образования в других городах.

"У нас два филиала минские и один в Новогрудке, но они готовят специалистов со средним специальным образованием. Это колледжи", — добавил проректор.

В состав БГЭУ входят 11 факультетов, институт магистерской подготовки, институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, филиалы "Минский торговый колледж", "Минский финансово-экономический колледж", "Новогрудский торгово-экономический колледж".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основными причинами закрытия бобруйского филиала в БГЭУ называют сокращение набора студентов в последние годы и вопросы к кадровому составу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двое могилевчан на незаконной купле-продаже квартир заработали около 70 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика