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Филиал крупного вуза страны закрывают в Бобруйске
22.06.2017 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. В Белорусском государственном экономическом университете Sputnik подтвердили, что бобруйский филиал университета будет закрыт с 1 сентября.
© Sputnik / Виктор Толочко
В этом году бобруйский филиал БГЭУ должен был отметить свое 20-летие. В Бобруйске это единственное учреждение высшего образования.
"Приказ о прекращении деятельности бобруйского филиала уже подписан. Он прекращает свою деятельность с 1 сентября", — сказал Sputnik проректор по учебной работе вуза Геннадий Матецкий.
Решение о прекращении деятельности филиала было принято советом университета. Основной причиной стало сокращение набора студентов в последние годы. Есть вопросы и к кадровому составу, который не в полной мере соответствует установленным критериям.
"Нам предстоит пройти государственную аттестацию. Должны быть соответствующие требования к кадровому составу и должна быть обеспечена его (филиала — Sputnik) эффективная деятельность", — заметил собеседник агентства.
По словам Геннадия Матецкого, его коллеги уже встретились со студентами и преподавателями филиала в Бобруйске. Всем учащемся, а их 481, предложено перевестись в головной университет для продолжения обучения. Часть студентов уже написали заявления.
"На дневном отделении обучается 133 человека, на заочном — 348. Всем студентам дневной формы обучения в следующем учебном году будет предоставлено благоустроенное общежитие", — добавил проректор.
В Минске предложена работа и 87 педагогам филиала, отметил собеседник.
В вузе создана комиссия, в которую вошли представители Министерства образования Беларуси, для решения вопросов передачи зданий и сооружений, где располагался филиал.
Геннадий Матецкий добавил, что с закрытием бобруйского филиала у университета не останется отделений высшего образования в других городах.
"У нас два филиала минские и один в Новогрудке, но они готовят специалистов со средним специальным образованием. Это колледжи", — добавил проректор.
В состав БГЭУ входят 11 факультетов, институт магистерской подготовки, институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, филиалы "Минский торговый колледж", "Минский финансово-экономический колледж", "Новогрудский торгово-экономический колледж".
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Основными причинами закрытия бобруйского филиала в БГЭУ называют сокращение набора студентов в последние годы и вопросы к кадровому составу.
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