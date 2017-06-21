«Славянский базар в Витебске» обновил свои деньги — «васильки». Теперь на них напечатали сценические площадки форума. В дни фестиваля «васильками» можно рассчитаться в ресторанах, кафе, гостиницах, сувенирных лавках.



Фото: fest-sbv.by

«Васильки» выдают в дирекции фестиваля только иногородним и аккредитованным участникам «Славянского базара» — артистам, журналистам, работникам технических служб и т.д.

История этих денег такова. В 1992-м, на первом «Славянском базаре», для зарубежных гостей ввели талоны на питание. А в следующем году появилась фестивальная валюта. На купюрах изобразили василек и нотный стан. В народе эти деньги прозвали «васильками».

В 1996 году «васильки» обрели некоторые свойства настоящих банкнот — получили несколько степеней защиты. На этих купюрах были гравюры известного витебского художника Григория Кликушина — с видами старого города.

К фестивалю 2011 года подготовили новый тираж «васильков». На банкнотах — сценография Летнего амфитеатра в разные годы. Выпустили купюры достоинством в 100, 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000.

В связи с деноминацией вышли новые фестивальные деньги. Кроме традиционных «васильков» — аналога бумажных купюр, в этом тираже есть «лепестки» — аналог монет. Правда, они тоже из бумаги.

На каждом из номиналов дизайнер Юлия Крюк разместила изображения фестивальных площадок: Летнего амфитеатра, концертного зала «Витебск», Коласовского театра, областной филармонии, Духовского круглика и ратуши.

В дирекцию фестиваля привезли «васильки» достоинством в 1, 2 и 5 и «лепестки» достоинством в 10, 20 и 50. Новые фестивальные деньги обладают несколькими степенями защиты.

— Платежную силу «васильки» и «лепестки» утратят после завершения фестиваля. Но у коллекционеров они будут пользоваться спросом и потом. В качестве сувениров их увезут из Витебска многочисленные гости, — отметили в дирекции «Славянского базара».