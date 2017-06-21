В Витебске появилась инсталляция об истории города

К Дню города на Московском проспекте, недалеко от его пересечения с улицей Бровки, появились тумбы, плакаты, на которых рассказывают об истории Витебска.





На первой тумбе изображена легендарная основательница города — княгиня Ольга, и дата — 974 год, с которой Витебск ведет свою летопись.

Далее инсталляция рассказывает о даровании городу в 1597 году Магдебургского права, о том, что Витебск стал первым из белорусских городов, где появились трамвай и собственная художественная школа.

Следующие тумбы посвящены освобождению Витебска от немецко-фашистских захватчиков, «Славянскому базару» и людям, которые прославили город.









Неподалеку установили малые архитектурные формы в виде сердец.



