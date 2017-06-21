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Почти 200 легковушек ждут выезда из Беларуси в ЕС
22.06.2017 12:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Порядка двухсот легковых автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны Европейского союза, сообщили Sputnik в четверг в Госпогранкомитете Беларуси.
Очереди легковых автомобилей сохраняются на границах в последние несколько дней, до этого периодически выстраивались лишь очереди из грузовых автомобилей.
Днем в четверг на выезд из Беларуси стояли в очередях порядка 200 легковых автомобилей, из них 130 — в пункте пропуска "Брест".
Еще 29 автомобилей ожидают в очереди в ПП "Брузги", десять — в "Берестовице" и 30 — в "Лоше" на белорусско-литовской границе.
На других пунктах пропуска очередей из легковых автомобилей пока нет. Но учитывая приближающиеся выходные, информацию о ситуации на погранперходах Беларуси необходимо учитывать при планировании выезда из Беларуси.
Ситуация в пунктах пропуска во многом объяснена сезоном отпусков.
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Больше всего машин стоят в очереди в пункте пропуска "Брест" - 130, также очереди образовались на некоторых других пунктах.
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