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8 июля в Молодечненском районе пройдет "Фэст вышыванкі"
22.06.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by
8 июля в деревне Вязынка Молодечненского района пройдет «Фэст вышыванкі». Вход на мероприятие свободный.
— Такие фесты очень популярны и часто
В программе праздника заявлены мастер-классы по вышивке, во время которых все желающие смогут изготовить себе сувениры. Искусству белорусского орнамента обучит мастерица Анастасия Шпилевская.
Также гостей мероприятия ждут дефиле в одежде с вышивкой, аутентичные песни, мастер-класс по белорусским танцам, выставка вышиванки и выставка-продажа сувениров.
В течение всего фестиваля будет работать фотозона «Беларускі куток», где можно будет сфотографироваться в традиционных белорусских костюмах. Тем, кто захочет отдохнуть, предложат травяной чай.
Программа
12.00 — начало праздника;
12.30−13.00 — дефиле белорусской вышиванки;
13.00−15.00 — мастер-класс по вышивке, изготовление магнитиков с вышиванкой;
15.00−15.30 — выступление народного фольклорно-этнографического ансамбля «Крынічанька» Централизованной клубной системы Молодечненского района;
15.30−16.30 — мастер-класс по бытовым танцам от клуба «Кола».
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Вход на свободный. Гостей ждут в Вязынке.
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