8 июля в деревне Вязынка Молодечненского района пройдет «Фэст вышыванкі». Вход на мероприятие свободный.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Такие фесты очень популярны и часто проходят в Минске и других крупных городах. В нашем районе «Фэст вышыванкі» организуется впервые. Мы планируем, что это будет масштабно и очень интересно, — рассказала методист по фольклору Централизованной клубной системы Молодечненского района Мария Шитик.

В программе праздника заявлены мастер-классы по вышивке, во время которых все желающие смогут изготовить себе сувениры. Искусству белорусского орнамента обучит мастерица Анастасия Шпилевская.

Также гостей мероприятия ждут дефиле в одежде с вышивкой, аутентичные песни, мастер-класс по белорусским танцам, выставка вышиванки и выставка-продажа сувениров.

В течение всего фестиваля будет работать фотозона «Беларускі куток», где можно будет сфотографироваться в традиционных белорусских костюмах. Тем, кто захочет отдохнуть, предложат травяной чай.

Программа

12.00 — начало праздника;

12.30−13.00 — дефиле белорусской вышиванки;

13.00−15.00 — мастер-класс по вышивке, изготовление магнитиков с вышиванкой;

15.00−15.30 — выступление народного фольклорно-этнографического ансамбля «Крынічанька» Централизованной клубной системы Молодечненского района;

15.30−16.30 — мастер-класс по бытовым танцам от клуба «Кола».