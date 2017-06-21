Гражданин Иордании воспользовался безвизовым режимом, который предусмотрен для посещения Августовского канала. Но мужчина изменил маршрут, за что ему было отказано во въезде в республику. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Более 17 тысяч иностранцев уже воспользовались безвизовым режимом, который предусмотрен для посещения Августовского канала в Беларуси, прилегающих к нему территорий и города Гродно.

Однако многие гости сознательно нарушают правила пребывания. Например, гражданин Иордании, достоверно зная о своем маршруте по территории парка «Августовский канал», уехал в Минск к своему знакомому. В отношении него милицией принято решение об отказе во въезде в страну.

Еще одна гражданка Польши воспользовалась «безвизом», чтобы помочь жителю Алжира незаконно пересечь белорусскую границу. Женщина депортирована.

— Напоминаем, что в отношении туристов, которые выедут за пределы разрешенной для безвизового посещения территории или будут уклонятся от выезда из Беларуси в установленный срок, (…) будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности, — напоминает начальник управления по гражданству и миграции УВД Владимир Квач.

Таким нарушителям грозит предупреждение, штраф и депортация.