Выходные в Минске: куда сходить 24 и 25 июня

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Если не шашлык, то… Позагорать в эти выходные, увы, снова не получится. Лето не балует жарой, скромненько предлагает теплую с эпизодическими дождями погоду.



© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин Праздник казахской культуры "Степные напевы" впервые проходит в Минске

Но с другой стороны это повод отдохнуть более ярко, приобщиться к культурной жизни города. Благо предложений в эти выходные предостаточно.

Джаз у Ратуши

В последний в этом сезоне Джазовый вечер у Ратуши будет играть и петь американец Кливленд Джонс, исполняющий симбиоз госпела, ритм-энд-блюза, фанка и традиционного джаза. Джонс — обладатель уникального диапазона практически в три октавы и очень талантливый импровизатор, утверждают организаторы. Его стоит послушать. Кроме Джонса, в эту субботу у Ратуши можно будет послушать лютниста и певца из Туниса Набиля Хемира, а также два белорусских проекта — вокальный квартет Minsk Voices, созданный на базе легендарной "Камераты", и Premier Orchestra (Беларусь), объединивший полтора десятка лучших джазовых музыкантов страны, каждый из которых является уникальным солистом-импровизатором.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:56 / 14.23Mb / ) Sputnik/Юлия Хвощ, Михаил Луханин © Sputnik/ Юлия Хвощ, Михаил Луханин Первый джазовый вечер прошел у Минской ратуши

Джазовый вечер начнется в 20:00.

День культуры Литвы

Джаз у Ратуши будет вечером. А днем у Ратуши будут угощать, предположим, цепеллинами и шакотисом. В эту субботу на площади Свободы состоится праздник литовской культуры. Будут угощать, развлекать и, наверняка, вспоминать общую историю.

Праздничная программа запланирована в течение всего дня с 13 до 18 часов.



© Sputnik/ Александр Липовец Знаменитый литовский пирог шакотис

Купалье в Дукоре

Если честно, то бросать венки в реку и прыгать через костер еще рановато, но можно потренироваться, а заодно послушать хорошую музыку. В эти выходные в туристическом комплексе "Дукорскі маёнтак" состоится 9 международный фестиваль "Купальскае Кола". Для гостей будут играть белорусские Gods Tower и Znich, российские "Нейромонах Феофан" и " Аркона", "Тинь Сонця" из Украины и многие другие.

Кроме музыки обещают большую ярмарку, возможность понаблюдать за тем, как работают кузнецы, гончары, ткачи и другие ремесленники. Также будут работать спортивная, детская и этно-площадки. На последней как раз и будут учить плести венки, гадать и прыгать через костер.

Эко-фестиваль

Самым большим фуд-кортом за всю историю эко-фестиваля здорового образа жизни "Пастернак" собираются удивить организаторы в этот раз. Очередной фестиваль пройдет в эти выходные в Центральном ботаническом саду. Угощать гостей будут 40 участников, которые предлагают только здоровое питание из свежих продуктов, вегетарианское меню, суперфуды и фермерскую продукцию. Стоит добавить, что на фестивале будет представлена итальянская, грузинская, белорусская, индийская кухня. Запланированы и мастер-классы, где все желающие гости смогут продегустировать продукцию, принять участие в презентации и приготовлении блюд.



© Pixabay Экомаркет "Пастернак" предлагает только здоровое питание

Фестиваль старинных мотоциклов

Настоящий музей "на один день" с викторинами и мастер-классам обещают в эту субботу организаторы 5-го международного фестиваля старых и старинных мотоциклов "Кола Часу". Увидеть ретро-машины, в том числе раритетный Harley-Davidson 1932 года, можно будет в субботу возле Ратуши с 10:00 до 14:00. Причем наиболее подготовленных гостей — тех, кто придет в ретро-нарядах, организаторы пригласят поучаствовать в показе "RETRO-fashion", а победителей этого модного конкурса отметят призами.

Днем мотоциклы-ветераны выедут на улицы города и померяются скоростными возможностями в рамках ретро-ралли. Завершится праздник награждением победителей ралли и фестиваля на Гребном канале.

Открытие летнего сезона в "Дримленде"

25 июня состоится открытие летнего сезона в аквапарке "Дримленд". Там, кстати, наконец-то заработали водные горки. Кроме того, гостей ждут теплые бассейны, качественная музыка от dj Jeneva, dj Smolof, dj Victor Gugo, Аlex Sax (saxophone), а также мастер-классы по фитнесу. Одна из сетей магазинов модной одежды разыграет призы. Самых маленьких будут развлекать аниматоры и клоуны.

Начало программы в 12:00.