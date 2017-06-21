Графический дизайнер из Беларуси 22-летняя Ангелина Писчикова получила «Серебряного льва» на Каннском фестивале рекламы. Награды в категории «Дизайн» удостоилась упаковка для лампочек CS Light Bulbs.



Ангелина Писчикова. Фото: Facebook

Девушка работает дизайнером в рекламном агентстве AIDA Pioneer Group. В прошлом году она окончила Государственный институт управления и социальных технологий БГУ и десятидневный интенсив в Британской высшей школе дизайна в Москве.

— Мы даже не особо надеялись и подаваться не планировали, — говорит Ангелина о награде. — Нам посоветовали попробовать. И через неделю после закрытия подачи заявок попросили для нас ее открыть, нам дали податься.



Работы CS Light Bulbs. Фото: Родион Ковенкин, www.behance.net

Она рассказывает, что еще в институте, после третьего курса, выбрала для себя направление «графический дизайн», проходила практику в агентствах Fabula и АVС. А для дипломного проекта нашла реального заказчика — компанию — поставщика электротехнического оборудования Crazy Service. Так и появилась идея создать упаковку с жуками.

— В Европе и России — это обязательная практика, когда студенты на свои дипломные проекты находят реальных клиентов. Я решила пойти по той же схеме, чтобы узнать, как это. Для реального заказчика сделала концепт. Это были эти жуки, только в другом исполнении. Проект не был реализован и не был напечатан, я просто предложила идею. Но в течение года он получил высокие оценки, стал успешным, и мы поняли, что проект хороший, и заказчик решил его реализовать.

По словам Ангелины, в этом году упаковку с жуками напечатали, а в августе такие лампочки уже появятся в магазинах. В это время как раз должна прийти партия из Китая.

— От концепции до реализации прошел год. Хороший проект требует много времени, за короткие сроки сложно сделать что-то достойное, — уверена Ангелина.



Фото: Родион Ковенкин, www.behance.net

Девушка отмечает, что проект стал популярен после того, как его разместили на сайте behance.net. Затем о нем написало много ресурсов, специализирующихся на дизайне упаковки.

Про свою сегодняшнюю работу в рекламном агентстве она говорит, что трудится в команде, поэтому сказать, какие именно ее работы можно увидеть в городе, сложно.

— У нас работа командная: один начинает, второй заканчивает, третий помогает. Поэтому я не могу сказать, что какая-то работа принадлежит мне. Мы делаем много проектов, а эти работы (с жуками. — Прим. TUT.BY) я делала самостоятельно. Мне помогали наставники и друзья, но это моя работа полностью.



Фото: Родион Ковенкин, www.behance.net

Ранее работа Ангелины Писчиковой получила золото и Гран-при фестиваля «Белый квадрат», серебро Киевского фестиваля рекламы, а также вошла в топ-10 лучших вариантов упаковки по версии журнала Wired.

Напомним, что до этого белорусские рекламисты завоевали призовое место на Каннском фестивале рекламы 12 лет назад. Агентство Starcom/Крынь получило первое золото фестиваля на просторах СНГ в категории «Медиа».