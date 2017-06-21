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В трех пунктах погранпропуска Гомельской области изменятся схемы движения

22.06.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с проведением строительных работ в автодорожных пунктах пропуска «Комарин», «Веселовка» и «Новая Гута» на белорусско-украинской границе будут изменены схемы движения транспорта.

В автодорожных пунктах пропуска будут проводиться строительно-монтажные работы по установке систем управления пропуском транспортных средств. На время выполнения работ для обеспечения бесперебойного пропуска транспортных средств и граждан возможно кратковременное изменение схем движения транспорта, в том числе частичное использование реверсивных полос движения.

Время выполнения строительных работ в пункте пропуска «Комарин» — с 26 июня по 15 июля. В пункте пропуска «Веселовка» работы планируется закончить к 31 июля, а в «Новой Гуте» — к 14 августа.

Гомельская погрангруппа просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Все работы проводятся с целью повышения уровня комфорта при пересечении государственной границы, а их продолжительность связана с проведением большого объема операций по усовершенствованию пунктов пропуска, пояснили в ведомстве.

 
 
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Гомельская погрангруппа просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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