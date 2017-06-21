Капитальная семья

Александр и Людмила Данильченко воспитывают троих малышей. Старшим, двойняшкам Мирону и Алисе, — 4 года. Младшему, Тимофею, — год и пять месяцев. После рождения третьего ребенка минчане получили право на назначение семейного капитала.

— Мы с Людой всегда мечтали о детях. Еще будучи в статусе жениха и невесты, строили планы о сыне и дочке, — вспоминает Александр. — И вдруг на первом УЗИ слышим: двойня. Счастье испытали невероятное. Ну а когда узнали, что мальчик и девочка, вообще прыгали от радости.

Глава семьи рассказывает, что всегда много читал — и художественную, и профессиональную литературу. Довольно часто с женой выбирались в кино, театр и просто по городу гуляли. Естественно, когда появились дети, вести активный образ жизни, к которому привыкли, не получалось.

— Пришлось перестроиться. К примеру, на чтение нет времени, поэтому занимаюсь какими-то рутинными домашними делами и слушаю аудиокниги, — рассказывает Александр.

Самым сложным для молодых родителей оказалось, пожалуй, то, что поспать удавалось не более 3-4 часов в сутки. И так на протяжении 1,5-2 лет. Мало того что двойняшки — шустрые ребята, так еще у каждого свой режим: один капризничает, другой хочет кушать, с первым нужно погулять, у второго животик разболелся.

— Однажды приехали к теще, где были и мои родители. Они занялись внуками, а меня отправили отдохнуть. Не поверите: только голова коснулась подушки, сразу же отключился и проспал целый день. Роскошный подарок, — смеется папа. — Но как бы ни валила с ног усталость, все равно она… счастливая. Нас часто навещают бабушка и дедушка, забирают детей на прогулку. Проходит час-два, и на тебя начинает давить звенящая тишина. Скучаешь по детской возне.

Александр подчеркивает, что все заботы в семье должны распределяться между обоими родителями. Мужчине нельзя отмахиваться от домашних дел, ссылаясь на то, что он добытчик. Как бы ни было тяжело, он может сменить вид деятельности. У женщины такой возможности нет — ей приходится работать мамой и днем и ночью. Именно поэтому папа в любой момент обязан без просьб и напоминаний подставить плечо.

На вопрос, почему многие молодые люди не спешат заводить детей, Александр отвечает: нельзя всех стричь под одну гребенку. Одних останавливает нерешенный квартирный вопрос, других — материальные соображения. Но, к сожалению, есть среди причин и обыкновенный эгоизм. От некоторых девушек приходилось слышать:«Не стану рожать, пока не куплю машину. Как мне потом с младенцем по городу передвигаться?»

— Глупости. Мы до сих пор пользуемся общественным транспортом и чувствуем себя вполне комфортно, — говорит Александр. — Вспомните себя в детстве: вам очень важно было, на какой машине ездит папа или то, что живете не в коттедже, а в панельке? Да самый крутой пацан был тот, у кого«мировой батя»: и в футбол может погонять, и в компьютерные игры рубится наравне с сыном и его друзьями, и в поход класс организует. Если подумать и отбросить все второстепенные условности, то родители могут дать своим детям только две по-настоящему нужные вещи — свою любовь и свое время. То, что с благосостоянием никак не связано.

После рождения двойни молодые родители жили в общежитии. А два года назад построили квартиру в Каменной Горке. Так что основную проблему, которая волнует многие семьи, им удалось решить.

— Как в таком случае планируете семейный капитал использовать? — интересуюсь у супругов.

— Сейчас сложно строить прогнозы. Никто не знает, что нас ожидает в 2033 году, когда Тимофею исполнится 18 лет. Слишком уж далекая перспектива, — улыбается папа. — Пока с женой пришли к единодушному мнению: в первую очередь деньги пойдут на обу­чение детей, если они не поступят на бюджет. Хорошо, что эту сумму можно потратить не только на ребенка, на которого назначен капитал, но и на остальных членов семьи.

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Правила счета

В I квартале 2017 года семейный капитал назначен 577 семьям минчан

Куда обращаться?

Заявить о своем праве на семейный капитал нужно в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Один из родителей должен обратиться в районную администрацию.

Но это еще не все. В течение 6 месяцев после того, как исполком принял решение о выделении семейного капитала, нужно подать письменное заявление об открытии депозитного счета в подразделении«Беларусбанка“. Несмотря на то что такая помощь многодетным предоставляется не первый год, до сих пор бывают случаи, когда родители пропускают указанные сроки и оказываются без финансовой поддержки.

На кого открывается счет?

Семейный капитал назначается маме или мачехе(в случае усыновления). Если семья неполная и детей воспитывает отец, документы оформ­ляются на него. В данном виде поддержки откажут, если оба родителя — не граждане Беларуси.

Сколько раз назначается?

Реализовать свое право на семейный капитал можно только один раз. Изменение состава семьи после предоставления выплаты на ее размер не влияет. Если у Данильченко появится еще один ребенок, сумма 10 тысяч долларов, зачисленная на депозитный счет после рождения третьего сына, не изменится.

Когда можно использовать?

На руки деньги не выдают. Расходовать их можно не сразу, а когда ребенок, на которого выделена такая поддержка, достигнет совершеннолетия. До этого момента семейный капитал находится на счете в банке и на него начисляются проценты. Он не облагается подоходным налогом.

Важно знать также то, что через 18 лет после рождения ребенка родители должны обратиться в банк. Если этого не сделать в течение трех лет, средства вернутся в госбюджет. Потеряют деньги и те, кто за пять лет их не истратил.

На что расходуется?

Семейный капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, оплаты услуг в сфере социального обслуживания и здравоохранения, формирования накопительной пенсии матери. Разрешено разбивать сумму на несколько частей и расходовать их на разные цели. Перечис­лять средства со счета досрочно можно только при получении платных медуслуг, согласно установленному перечню.

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