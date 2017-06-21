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Митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны
22.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Сегодня на площади Церемониалов состоялся традиционный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Драматическая театрализованная постановка напомнила собравшимся трагическую и героическую историю обороны Брестской крепости. В церемонии приняли участие тысячи жителей и гостей Бреста, руководство города и области, депутаты, ветераны, молодежь. Военнослужащие возложили венки к плитам некрополя, пограничники опустили цветы в воды Буга. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.
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Сегодня на площади Церемониалов состоялся традиционный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Драматическая...
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