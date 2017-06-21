ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны

22.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на площади Церемониалов состоялся традиционный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Драматическая театрализованная постановка напомнила собравшимся трагическую и героическую историю обороны Брестской крепости. В церемонии приняли участие тысячи жителей и гостей Бреста, руководство города и области, депутаты, ветераны, молодежь. Военнослужащие возложили венки к плитам некрополя, пограничники опустили цветы в воды Буга. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.
Источник: БЕЛТА

Фото:Сергея ХМЕЛЯ [Показать слайдшоу]
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на площади Церемониалов состоялся традиционный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Драматическая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ехал на Августовский канал, а оказался в Минске. УВД Гродно рассказало о нарушителях "безвиза"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика