Адреналин и рев моторов на полигоне «Брестский»

23 — 25 июня 2017 года в Брестском районе будет проходить 2-й международный фестиваль «БрестДжипФэст 2017», приуроченный 73 годовщине освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках фестиваля состоятся соревнования, направленные на пропаганду занятий молодежи военно-техническими видами спорта, организацию активного отдыха для жителей и гостей областного центра.

Так, в 2016 году участвовало 102 экипажа из стран СНГ (Россия, Украина, Беларусь), в 2017 году предполагается увеличение количества, в т.ч. посредством участия экипажей из стран дальнего зарубежья.

Организатором фестиваля является общественное объединение «Внедорожный клуб «Цитадель» при поддержке Брестского облисполкома и Брестского райисполкома.

Программа фестиваля:

23 июня 2017 (пятница) – день приезда, встреч и знакомств на Фестивале

7-00 открытие лагеря, заезд гостей и участников фестиваля (территория полигона «Брестский» войсковой части 92616 Брестского района);

10-00 начало работы штаба и регистрации на фестивале;

12.00 возложение цветов к Вечному огню ГУ МК «Брестская крепость — Герой»

13-00 парад автомобилей и проезд колонной от Брестской крепости к месту проведения;

14-30 выставка ретро авто и мото техники;

16-00 начало работы кафе;

17-00 начало работы диджеев на сцене, объявлений и рекламы;

17-30 семейный конкурс «Робинзон»;

18-30 детский вокально-хореографический ансамбль «Прибужье»;

19-00 конкурс «Полоса препятствий 4х4» (конкурс экипажей);

20-00 ВИА «Уровень»;

20-30 конкурс «Верная рука»;

21-30 группа «Родник»;

22-30 награждение, праздничный САЛЮТ

23-00 дискотека 90-х, 2000-х.

24 июня 2017 (суббота) – «СТИЛЬ ЖИЗНИ 4Х4»

8-30 построение перед сценой на утреннюю гимнастику

10-00 начало соревнований для внедорожников (стандартные автомобили, подготовленные автомобили и квадроциклы):

— «Слепое вождение» — преодоление препятствий с завязанными глазами с помощью подсказок штурмана;

— «Качели» — соревнование на мастерство управления авто;

— «Дакар» — дюнная песочная гонка на время;

— «Поросенок» — гонка на преодоление грязевого участка;

— «Битва монстров» — сюрприз

19-00 начало праздничного вечера, приветствие клубов, продолжение конкурсных программ;

19-30 конкурс «Силач»;

20-30 награждения победителей и призеров соревнований и конкурсов;

21-00 кавер-бенд «Усы»;

21-30 конкурс «Сладкоежка»;

22-00 вокально-хореографический ансамбль «Отрада»;

22-30 конкурс «Счастливый браслет»;

23-00 группа Дядя Ваня и Племянники;

23-40 Фаер-Шоу;

23-55 группа Дядя Ваня и Племянники;

00-30 Дискотека «От заката до рассвета».

25 июня 2017 (воскресенье)

10-00 начало конкурсов;

10-30 «Черепашьи бега» — самый медленный проезд 300 дюймов

12-00 «Стиральная доска» — парные заезды на выбывание

13-30 «Драг рэйсинг» — заезд по прямой на 402 метра

15-00 награждение победителей

Закрытие 2 международного фестиваля «БрестДжипФест 4х4 2017».

Контактные телефоны:

8 029 725 15 85 – Сегенюк Юрий – начальник отдела по делам молодёжи облисполкома

8 029 721 12 79 – Стасюк Павел – организатор фестиваля