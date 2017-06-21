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Адреналин и рев моторов на полигоне «Брестский»
22.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
23 — 25 июня 2017 года в Брестском районе будет проходить 2-й международный фестиваль «БрестДжипФэст 2017», приуроченный 73 годовщине освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
В рамках фестиваля состоятся соревнования, направленные на пропаганду занятий молодежи военно-техническими видами спорта, организацию активного отдыха для жителей и гостей областного центра.
Так, в 2016 году участвовало 102 экипажа из стран СНГ (Россия, Украина, Беларусь), в 2017 году предполагается увеличение количества, в т.ч. посредством участия экипажей из стран дальнего зарубежья.
Организатором фестиваля является общественное объединение «Внедорожный клуб «Цитадель» при поддержке Брестского облисполкома и Брестского райисполкома.
Программа фестиваля:
23 июня 2017 (пятница) – день приезда, встреч и знакомств на Фестивале
7-00 открытие лагеря, заезд гостей и участников фестиваля (территория полигона «Брестский» войсковой части 92616 Брестского района);
10-00 начало работы штаба и регистрации на фестивале;
12.00 возложение цветов к Вечному огню ГУ МК «Брестская крепость — Герой»
13-00 парад автомобилей и проезд колонной от Брестской крепости к месту проведения;
14-30 выставка ретро авто и мото техники;
16-00 начало работы кафе;
17-00 начало работы диджеев на сцене, объявлений и рекламы;
17-30 семейный конкурс «Робинзон»;
18-30 детский вокально-хореографический ансамбль «Прибужье»;
19-00 конкурс «Полоса препятствий 4х4» (конкурс экипажей);
20-00 ВИА «Уровень»;
20-30 конкурс «Верная рука»;
21-30 группа «Родник»;
22-30 награждение, праздничный САЛЮТ
23-00 дискотека 90-х, 2000-х.
24 июня 2017 (суббота) – «СТИЛЬ ЖИЗНИ 4Х4»
8-30 построение перед сценой на утреннюю гимнастику
10-00 начало соревнований для внедорожников (стандартные автомобили, подготовленные автомобили и квадроциклы):
— «Слепое вождение» — преодоление препятствий с завязанными глазами с помощью подсказок штурмана;
— «Качели» — соревнование на мастерство управления авто;
— «Дакар» — дюнная песочная гонка на время;
— «Поросенок» — гонка на преодоление грязевого участка;
— «Битва монстров» — сюрприз
19-00 начало праздничного вечера, приветствие клубов, продолжение конкурсных программ;
19-30 конкурс «Силач»;
20-30 награждения победителей и призеров соревнований и конкурсов;
21-00 кавер-бенд «Усы»;
21-30 конкурс «Сладкоежка»;
22-00 вокально-хореографический ансамбль «Отрада»;
22-30 конкурс «Счастливый браслет»;
23-00 группа Дядя Ваня и Племянники;
23-40 Фаер-Шоу;
23-55 группа Дядя Ваня и Племянники;
00-30 Дискотека «От заката до рассвета».
25 июня 2017 (воскресенье)
10-00 начало конкурсов;
10-30 «Черепашьи бега» — самый медленный проезд 300 дюймов
12-00 «Стиральная доска» — парные заезды на выбывание
13-30 «Драг рэйсинг» — заезд по прямой на 402 метра
15-00 награждение победителей
Закрытие 2 международного фестиваля «БрестДжипФест 4х4 2017».
Контактные телефоны:
8 029 725 15 85 – Сегенюк Юрий – начальник отдела по делам молодёжи облисполкома
8 029 721 12 79 – Стасюк Павел – организатор фестиваля
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23 — 25 июня 2017 года в Брестском районе будет проходить 2-й международный фестиваль «БрестДжипФэст 2017», приуроченный 73 годовщине освобождения города Бреста от...
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