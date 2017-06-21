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В ритме города

22.06.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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Минск выполнил все ключевые показатели эффективности работы экономики по итогам 5 месяцев

— При этом достигнуты опережающие темпы роста, — отметил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. — Положительные тенденции в экономике в текущем году обеспечивает промышленность. Так, индекс промышленного производства за январь — май составил 107 %, обеспечен ежемесячный рост во втором квартале. И здесь еще есть резервные возможности. Для сохранения ускоренного роста экономики в первом полугодии правительством городу определено на январь — июнь повышенное задание по росту валового регионального продукта — 100,5 %. С учетом показателей за 5 месяцев по итогам полугодия ожидается выполнение целевой задачи по ВРП.

Минчане отдают предпочтение продукции отечественных производителей

— Доля продаж белорусских товаров в целом составляет 54,3 %, в том числе продовольственных — 75,4 %, — уточнил первый заместитель начальника ГУ«Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Александр Косовский. — По итогам 5 месяцев 2017 года город обеспечил положительную динамику роста розничного товарооборота. Темп роста розничного товарооборота через все каналы за январь — май составил 100,6 % к уровню 2016-го, а в сфере общественного питания — 101 %. Хорошей традицией в универмагах столицы стало проведение акций«День скидок» со снижением розничных цен на 15-20 % на все непродовольственные товары и 5 % — на продовольственные. Уже проведено 90 дней скидок.

Пользоваться снегосплавным пунктом дешевле, чем возить снег на полигоны

— Данные«Ремавтодора Заводского района» показывают, что при транспортировке на расстояние 7 км складирование 1 кубометра снега на полигоне обходилось минувшей зимой в 8,61 рубля, а утилизация такого же объема на снегосплавном пункте — в 7,48 рубля, — сообщил генеральный директор ГПО«Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский. — Аналогичная картина и по«Ремавтодору Партизанского района». Неоспоримым преимуществом использования пунк­та плавления остается значительный экологический эффект от очистки талых вод. Кроме того, в отличие от территорий снежных полигонов, где происходит постепенное естественное таяние, почва не загрязняется.

УП«Минсккоммунтеплосеть» уже заменило более половины запланированного на этот год объема тепловых сетей

— По состоянию на 16 июня заменено 28,7 из 54 км тепловых сетей, реконструкция и модернизация которых запланирована на 2017 год, — рассказал главный инженер УП«Минсккоммунтеплосеть“ Владислав Левин. — Также в рамках подготовки к новому отопительному периоду проведен профилактический ремонт на 18 из 43 запланированных котельных, на 82 из 274 центральных тепловых пунктов. Гидравлические испытания проведены на 338,5 из 850 км тепловых сетей, обозначенных в плане мероприя­тий. При проведении этих испытаний выявлено и устранено 11 повреждений. Также на предприятии создается запас топочного мазута, дизельного и древесного топлива.

Автор: Подготовили Светлана ФРОЛЕНКОВА и Елена ПАРУКОВА
 
Теги: Минск
 
 
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