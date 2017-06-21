В Минске открылся третий JYSK – всё для дома, всё для лета!

Скандинавская компания JYSK прошла путь от мечты одного целеустремлённого человека, Ларса Ларсена, открывшего первый магазин в Дании в 1979 году, до сети из более чем 2400 магазинов и 21 000 сотрудников в 48 странах. Качественные и недорогие вещи из JYSK с лёгкостью находят отклик у покупателей по всему миру, поэтому география бренда расширяется практически ежедневно.

Скандинавский ритейлер постоянно расширяет свое присутствие и на белорусском рынке, что несомненно радует всех неравнодушных к уютному скандинавскому стилю и просто красивым качественным вещам.

Первый магазин сети JYSK открылся в Минске 17 ноября по адресу ул. Горецкого 2, и за первую неделю работы его посетило более 66 000 покупателей, что превзошло все возможные ожидания. А пару недель спустя, в столице открылся и второй JYSK (Каменногорская 3).

22 июня к ним присоединился третий JYSK, расположившийся по адресу Партизанский проспект 182. Открытие нового магазина позволит ещё большему количеству людей приобретать в одном месте все необходимые товары для дома, спальни, и конечно же для дачи, ведь дачный сезон – в самом разгаре! По случаю открытия нового JYSK в Минске, в этот день компания предоставляет 30% скидку абсолютно на ВСЕ товары! Причем скидка действует не только в новом магазине, но и в двух других магазинах в Минске, а также в интернет-магазине JYSK .

Но в день открытия подарки от JYSK не заканчиваются: 23 июня – скидка 30 % сохраняется на ВЕСЬ текстиль, 24 июня – на ВСЕ летние товары, а в воскресенье 25 июня – на все одеяла, подушки и матрасы.

Инвестиции в новый магазин составили 500 000 евро. Площадь третьего JYSK составляет 2000 квадратных метров, не считая дополнительной летней террасы с товарами.

По словам представителей компании, самым большим спросом среди посетителей JYSK пользуются сезонные товары, украшения для интерьера и текстиль: одеяла, занавески, подушки для декорирования интерьера. Уже сейчас в JYSK доступен летний ассортимент товаров: более 450 артикулов для летнего отдыха и обустройства дачи и сада.

“Но основное достоинство JYSK не в какой-то определённой категории товаров, а в том, что здесь можно купить ВСЕ для дома – в одном месте собран максимально разнообразный ассортимент вещей по доступной цене. И не побоюсь быть нескромным, но в JYSK – лучший в городе выбор товаров для летнего отдыха” – Иварс Краучунс, директор JYSK Беларусь.

В прошлом месяце компания открыла интернет-магазин JYSK , благодаря которому теперь можно совершить онлайн-шоппинг из любой точки Беларуси. Интернет-магазин JYSK очень популярен – в настоящий момент количество уникальных просмотров сайта уже достигло 1 миллиона.

Три магазина JYSK в Минске, а также онлайн-магазин, уже готовы ежедневно принимать покупателей. А в планах компании – новые взаимовыгодные контракты с белорусскими производителями, и 25 магазинов по всей стране в ближайшие 10 лет. Уже до конца этого года JYSK планирует открыть ещё два новых магазина. В августе этого года откроется первый JYSK в регионе.

Ждем вас за покупками по адресам:

Пр-т. Партизанский 182, 9.00 - 22.00

Ул. Каменногорская 3, 9.00 – 22.00

Ул. Горецкого 2, 9.00 – 22.00

JYSK – в каждый дом!

https://jysk.by/

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