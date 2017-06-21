Политолог: ВОВ - краеугольный камень идеологии Беларуси

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Великая Отечественная война является краеугольным камнем белорусской идеологии, такое мнение в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik высказал политолог Александр Шпаковский.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Ночь памяти: 22 июня в Брестской крепости встретили тысячи человек

Страны постсоветского пространства вспоминают 22 июня начало Великой Отечественной войны — именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР. Сегодня, признали эксперты из Беларуси, Молдовы и Кыргызстана, в некоторых странах замалчивают историю войны, однако не в синеокой.

"Картина в Беларуси не отличается такой мрачностью в части вопросов о Великой Отечественной, как в Молдове или Украине. У нас память о войне — краеугольный камень нашей идеологии", — рассказал Шпаковский.

По словам аналитика, большое внимание в Беларуси уделено истории Победы, объединению народов в годы войны, партизанскому движению и его вкладу в общее дело.

"У нас отдельный большой кусок истории преподают в школах, посвященный войне, в университетах есть спецкурсы, построен новый музей истории Великой Отечественной, и над ним реет знамя Победы", — добавил Шпаковский.

Напомнил политолог также и о том, что, в отличие от многих стран, День Независимости (3 июля) в Беларуси празднуется в день освобождения Минска от немецких захватчиков, а не в день выхода из СССР.