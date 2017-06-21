«Кола часу-2017»: в Минск приедет «королевский» мотоцикл времен СССР

В ралли старинных мотоциклов в Минске будет участвовать «королевский» мотоцикл времен Советского Союза. В выставке примут участие 100 ретро-мотоциклов из 10 стран.

Это необычайной красоты экспонат – мотоцикл ПМЗ А-750. Выпускавшийся до второй мировой войны на Подольском механическом заводе первый советский тяжелый мотоцикл – сейчас настоящая редкость и мечта любого музея. В Беларуси таких мотоциклов не сохранилось. Литовский коллекционер привезет его специально для участия в фестивале «Кола Часу».

Но это не единственный настоящий раритет, который смогут увидеть минчане и гости столицы 24 июня в субботу у Ратуши. Больше 100 ретро-мотоциклов (из 10 стан) примут участие в выставке. По сути получится своеобразная музейная экспозиция. Но все эти ретро-мотоциклы передвигаются своим ходом, более того – они будут участвовать в Ретро-Ралли. Ралли ретро-мотоциклов это соревнование не на скорость, а на точность и проверку знаний. Интересным обещает быть этап, подготовленный Генеральным партнером - компанией А100. На АЗС, на Боровой, участникам предстоит продемонстрировать не только ловкость, но и эрудицию.

Зрители, пришедшие на пл. Свободы в ретро-нарядах – смогут поучаствовать в конкурсе-показе «Ретро-Fashion». Владельцы самых интересных мотоциклов получат призы от компаний-партнеров, а зрители - настоящий праздник, который, надеемся, станет отличным подарком Минску, празднующему в этом году 950-летие.

Начало в 10.00, вход свободный.