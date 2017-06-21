ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кола часу-2017»: в Минск приедет «королевский» мотоцикл времен СССР

22.06.2017 15:21 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В ралли старинных мотоциклов в Минске будет участвовать «королевский» мотоцикл времен Советского Союза. В выставке примут участие 100 ретро-мотоциклов из 10 стран.

Это необычайной красоты экспонат – мотоцикл ПМЗ А-750. Выпускавшийся до второй мировой войны на Подольском механическом заводе первый советский тяжелый мотоцикл – сейчас настоящая редкость и мечта любого музея. В Беларуси таких мотоциклов не сохранилось. Литовский коллекционер привезет его специально для участия в фестивале «Кола Часу».

Но это не единственный настоящий раритет, который смогут увидеть минчане и гости столицы 24 июня в субботу  у Ратуши. Больше 100 ретро-мотоциклов (из 10 стан) примут участие в выставке. По сути получится своеобразная музейная экспозиция. Но все эти ретро-мотоциклы передвигаются своим ходом, более того – они будут участвовать в Ретро-Ралли. Ралли  ретро-мотоциклов это соревнование не на скорость, а на точность и проверку знаний. Интересным обещает быть этап, подготовленный Генеральным партнером - компанией А100.  На АЗС, на Боровой, участникам предстоит продемонстрировать не только ловкость, но и эрудицию.

Зрители, пришедшие на пл. Свободы в ретро-нарядах – смогут поучаствовать в конкурсе-показе «Ретро-Fashion». Владельцы самых интересных мотоциклов получат призы от компаний-партнеров, а зрители - настоящий праздник, который, надеемся, станет отличным подарком Минску, празднующему в этом году 950-летие.

Начало в 10.00, вход свободный.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ралли старинных мотоциклов в Минске будет участвовать «королевский» мотоцикл времен Советского Союза. В выставке примут участие 100 ретро-мотоциклов из 10 стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Политолог: ВОВ - краеугольный камень идеологии Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика