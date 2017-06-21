ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Результатов ЦТ по белорусскому языку сегодня не будет

22.06.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Результатов централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому языку в четверг еще не будет, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Результатов ЦТ по белорусскому языку сегодня не будет
© Sputnik Алексей Мальгавко
Абитуриенты ждут результаты ЦТ по белорусскому языку

Абитуриенты сдавали ЦТ по белорусскому языку 12 июня. Результаты многие ожидали увидеть спустя десять дней, то есть в четверг, 22 июня, однако их до сих пор нет.

"Результаты еще обрабатываются. Сегодня они еще не будут известны", — сообщил Sputnik директор РИКЗ.

Дату появления результатов ЦТ по белорусскому языку назвать точно невозможно — все зависит от обработки бланков. Точно так же нельзя заявлять и о датах опубликования баллов за централизованное тестирование по русскому языку и другим предметам.

Как узнать результаты ЦТ — по смс, онлайн или в пункте сдачи >>

Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов, от которого освобождены лишь победители олимпиад и некоторые иные категории граждан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бланки ответов централизованного тестирования по белорусскому языку еще обрабатываются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Политолог: ВОВ - краеугольный камень идеологии Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика