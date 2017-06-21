Результатов ЦТ по белорусскому языку сегодня не будет

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Результатов централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому языку в четверг еще не будет, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.



© Sputnik Алексей Мальгавко Абитуриенты ждут результаты ЦТ по белорусскому языку

Абитуриенты сдавали ЦТ по белорусскому языку 12 июня. Результаты многие ожидали увидеть спустя десять дней, то есть в четверг, 22 июня, однако их до сих пор нет.

"Результаты еще обрабатываются. Сегодня они еще не будут известны", — сообщил Sputnik директор РИКЗ.

Дату появления результатов ЦТ по белорусскому языку назвать точно невозможно — все зависит от обработки бланков. Точно так же нельзя заявлять и о датах опубликования баллов за централизованное тестирование по русскому языку и другим предметам.

Как узнать результаты ЦТ — по смс, онлайн или в пункте сдачи >>

Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов, от которого освобождены лишь победители олимпиад и некоторые иные категории граждан.