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Результатов ЦТ по белорусскому языку сегодня не будет
22.06.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Результатов централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому языку в четверг еще не будет, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Абитуриенты сдавали ЦТ по белорусскому языку 12 июня. Результаты многие ожидали увидеть спустя десять дней, то есть в четверг, 22 июня, однако их до сих пор нет.
"Результаты еще обрабатываются. Сегодня они еще не будут известны", — сообщил Sputnik директор РИКЗ.
Дату появления результатов ЦТ по белорусскому языку назвать точно невозможно — все зависит от обработки бланков. Точно так же нельзя заявлять и о датах опубликования баллов за централизованное тестирование по русскому языку и другим предметам.
Как узнать результаты ЦТ —
Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов, от которого освобождены лишь победители олимпиад и некоторые иные категории граждан.
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Бланки ответов централизованного тестирования по белорусскому языку еще обрабатываются.
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