Брестская крепость не может получить 6 млн долларов из союзного бюджета

Государственный секретарь союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота сообщил о невозможности провести финансирование реконструкции Брестской крепости за счет союзного бюджета. Причина — отсутствие необходимых документов, пишет «Вечерний Брест».

Выступая 15 июня на 52-й сессии Парламентского собрании Беларуси и России, проходившей в Минске, госсекретарь заявил по вопросу реконструкции Брестской крепости: «Вопрос проработан и даже деньги зарезервированы. Но мы никак не можем понять по одной простой причине — нам не дают смету, а мы без нее не можем ничего сделать по действующему порядку… И не знаю, когда ее предоставят и предоставят ли».

Как сообщил «Вечерке» директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк, все необходимые документы были отправлены в Москву еще в начале мая. Документ «О проекте Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» еще 11 мая Министерство культуры Беларуси направило в Министерство культуры России. На следующий день процедура повторилась, уже через МИД Беларуси.

В проекте представлено 25 позиций. Среди них капитальный ремонт моста через реку Мухавец, ремонт крыши Южной казармы, разработка проектной документации на реставрацию руин Белого дворца, Инженерного управления и других. На 21 странице документа содержится полная смета работ по каждому объекту. Общий объем финансирования предполагается в размере 332 млн 477,2 тысячи российских рублей (около 5,8 млн долларов США).

На каком этапе «затерялся» документ, сказать сложно. Но, учитывая общее стремление к взаимодействию, можно надеяться, что проблема будет вскоре решена.