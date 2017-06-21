Фильм о белорусских тракторах получил Гран-при на фестивале в США

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Имиджевый фильм о белорусских тракторах получил Гран-при на US International Film & Video Festival.

"Идея о съемках такого фильма, где бы рассказывалось о том, как в разных странах работает трактор "Беларус" — наш главный бренд — принадлежит заводу, мы планировали снять такой фильм к 70-летию предприятия и сделали это. Но воплощением ее в жизнь занималась компания LBL Production из Новосибирска. Мы обеспечивали только организацию съемок", — ранее рассказывал Sputnik начальник управления протокола и рекламы Минского тракторного завода Сергей Петухов.

В прошлом году "Кормилец" стал серебряным призером в номинациях "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards — 2016 во Франции.

Вчера белорусские дизайнеры также получили приз на фестивале "Каннские львы" — дизайн упаковки для продукции электролампового завода дизайнера Ангелина Писчиковой удостоен премии "Серебряный лев" .