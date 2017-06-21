ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм о белорусских тракторах получил Гран-при на фестивале в США

22.06.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Имиджевый фильм о белорусских тракторах получил Гран-при на US International Film & Video Festival.

Фильм о белорусских тракторах получил Гран-при на фестивале в США
© Фото: YouTube / BELARUS MTZ
МТЗ рассказал, как ролик о тракторе попал на Каннский фестиваль

"Идея о съемках такого фильма, где бы рассказывалось о том, как в разных странах работает трактор "Беларус" — наш главный бренд — принадлежит заводу, мы планировали снять такой фильм к 70-летию предприятия и сделали это. Но воплощением ее в жизнь занималась компания LBL Production из Новосибирска. Мы обеспечивали только организацию съемок", — ранее рассказывал Sputnik начальник управления протокола и рекламы Минского тракторного завода Сергей Петухов.

В прошлом году "Кормилец" стал серебряным призером в номинациях "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards — 2016 во Франции.

Вчера белорусские дизайнеры также получили приз на фестивале "Каннские львы" — дизайн упаковки для продукции электролампового завода дизайнера Ангелина Писчиковой удостоен премии "Серебряный лев".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм "Кормилец" также показывали в Каннах, на одном из французских фестивалей он уже получал премию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорус утонул в Испании, спасая сына: "Семья хочет вернуться в Минск, но денег на билеты нет"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика