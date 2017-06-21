40-летнего Александра спасатели реанимировали 20 минут, но безуспешно. Мужчина умер на глазах жены и детей. Вдове уже сообщили: справку о смерти мужа придется ждать 15 дней, а без этого документа Ирина не может начать подготовку к похоронам и найти место на кладбище.



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— Вы можете себе представить, в каком состоянии находится Ирина. Одна в чужой стране — и такое горе. Сидит в номере, никуда не выходит, ей нужно держаться ради детей, у которых на глазах погиб папа, — рассказывает TUT.BY знакомая семьи.

13 июня минчанин Александр вместе с женой и двумя сыновьями (мальчикам 5 и 9 лет) прилетели отдыхать в испанский город Аликанте. Семья самостоятельно организовала отпуск, не обращаясь к услугам турагентства. Для них это была первая поездка в Испанию.

— Во вторник, 20 июня, они пошли на пляж. Дети плавали в кругах и в какой-то момент их стало уносить в море. Родители тут же бросились в воду, чтобы спасти сыновей, но взрослых тоже стало затягивать. Ирина и Александр начали тянуть детей к берегу, спаслись все, кроме Саши. Он утонул… Через пару минут прибежали спасатели, достали его, реанимировали 20 минут, безуспешно, — говорят знакомые пары.

По предварительной информации, Александр в момент трагедии был трезв. А вскрытие показало: проблем со здоровьем у мужчины не было. Он сотрудник правоохранительных органов, каждый год проходил медосмотр, в заключении всегда писали — «здоров».

Сейчас семья столкнулась сразу с двумя проблемами. Обратные билеты были куплены на 1 июля, после гибели мужа находиться в чужой стране Ирина больше не может.

— Семья хочет вернуться в Минск, но денег на новые билеты нет. Ира смотрит сайты авиакомпаний, изучает цены, нужно больше тысячи евро, чтобы вылететь на родину. Но откуда у нее такие деньги? Она связалась с посольством, ждет от него помощи. Не понимает, что нужно делать в такой ситуации. А еще выяснилось, что справку о смерти в Испании выдают только через суд в течение 15 дней. Без этого документа в Беларуси жена не может ничего сделать: найти место на кладбище, подготовиться к похоронам, — уточняют знакомые семьи.

Посольство Беларуси в Испании ведет работу по скорейшему возвращению Ирины и ее сыновей на родину.

— Посольство Беларуси в Испании незамедлительно, 20 июня, после получения информации о произошедшей трагедии с гражданином Беларуси дало поручение почетному консулу в городе Аликанте оказать максимальное содействие семье погибшего и решить все необходимые правовые и организационные формальности, связанные с оформлением документов и вывоза тела гражданина РБ. Консул Беларуси в Мадриде в тот же день, 20 июня, связался с супругой погибшего и вступил в контакт с испанскими службами, с которыми консульские сотрудники находятся в постоянном взаимодействии. К сожалению, законодательство Испании предусматривает определенные временные процедуры по оформлению документов для организации вывоза тела погибшего. Мы максимально стараемся ускорить эти процедуры. Посольством установлен контакт с белорусской страховой компанией и их партнером в Испании, — прокомментировал TUT.BY Александр Ивашкевич, консул Беларуси в Мадриде.