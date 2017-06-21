В Лунинце 16-летний практикант упал с 7 этажа строящейся многоэтажки

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 16-летнего учащегося профлицея, который упал с 7-го этажа строящегося здания во время производственной практики. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Пострадавший является учащимся Пинского государственного профлицея строителей и проходил производственную практику в ПМК на строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Красной. 21 июня, около 12.00, он вместе с каменщиком, так как обучается по данной специализации, выполнял работы по заделыванию щелей в стенах на шестом этаже.

В обед машина привезла на объект цементный раствор. Во время перерыва наверху находился только один работник с практикантом. Мужчина решил помочь коллегам и принял ящик с башенного крана. Дальше содействие оказал и лицеист. Они вдвоем на тележке перетянули груз на угол дома в двух метрах от лицевой стены здания, в месте планируемой укладки блоков. Это происходило на 7-м этаже, где не имелось ограждений.

По предварительной версии, учащийся оступился и упал, когда пытался самостоятельно вытянуть тележку из-под ящика. В результате падения на леса на уровне 1-го этажа он получил политравму, перелом руки и травму головы. Парень госпитализирован в больницу, степень тяжести телесных повреждений выясняется.

«По данному факту Лунинецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку. Для установления всех обстоятельств травмирования несовершеннолетнего проведен осмотр места происшествия, опрошены работники организации, изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила Марина Дранькова.