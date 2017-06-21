Школьник. Лето. Транспорт

Вопросы о бесплатном проезде школьников наши читатели задают постоянно. Одни из них связаны с окончанием учебного года, другие касаются границ действия льготы, третьи — документов, которые юные пассажиры должны предъявлять контролерам.

В ситуации Дарьи есть нюансы. Право на бесплатный проезд в городском транс­порте общего пользования, в том числе метрополитене, дано учащимся учреждений общего среднего и специального образования Минска на основании решения Мингорсовета от 16.11.2017 г. № 247. Если дети проживают на территории Минского района, но учатся в Минске, им также предоставлено право бесплатного проезда на пригородных автобусах, чтобы добираться от места жительства(места пребывания) к месту учебы и обратно, в период с 1 сентября по 30 июня. Стоит напомнить, что в обоих случаях речь идет о коммунальном пассажирском транспорте, а не о маршрутках.

Если дети получают образование за пределами Минска, то названное решение Мингорсовета на них не распространяется.

— Однако в этом случае учащиеся имеют право на бесплатный проезд по городу в соответствии с постановлением Совмина Республики Беларусь от 16.02.2011 г. № 202«О некоторых вопросах проезда обучающихся», — отметил начальник службы движения ГП «Минский метрополитен“ Игорь Дадалко. — Но для этого ребенок должен иметь правильно оформ­ленную справку с указанием адреса, по которому живет, и адреса учебного заведения. Если ученик проживает в Минске, а учится в Колодищах или наоборот, он может ехать бесплатно от места жительства(места пребывания) к месту учебы и обратно. Если же юный пассажир живет и учится в пригороде, такой льготой он пользоваться не может. Кроме того, срок действия льготы по постановлению № 202 ограничен периодом с 1 сентября по 30 июня.

Даже тем школьникам, на кого распространяется действие решения Мингорсовета № 247, к концу июня стоит активизироваться. Необходимо обновить справки для проезда на период с 1 июля по 31 августа учащимся(в том числе выпускникам 9-х классов) , которые в летний период будут задействованы в реализации программ дополнительного образования детей и молодежи, программ воспитания и оздоровления, а также детям и подросткам, принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.

Не стоит забывать и о том, что с 26 ап­реля вступило в силу постановление Министерства образования Республики Беларусь № 15, согласно которому форма справки, дающей школьникам право на льготный(бесплатный) проезд, видоизменилась. Кроме фото, названия школы или гимназии, где учится ребенок, на ней должен быть указан адрес его проживания(можно неполный).

Как есть

По-прежнему право бесплатного проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования города Минска на основании электронной карты учащегося или справки с текущим сроком действия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школьник. Лето. Транспорт «Ребенка-школьника иногда не пускают бесплатно в метро, мотивируя это тем, что он учится в Колодищах. Правомерно ли это? Живем мы то в Колодищах, то в Минске....

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