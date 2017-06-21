Помните разговор персонажей из кинофильма«Гараж»?«Занимаюсь сатирой». —«Русской или иностранной?» —«Нашей». — «По XIX веку?» —«Нет, современной». —«У вас потрясающая профессия, вы занимаетесь тем, чего нет».

Тенденция сохранилась: метать острые сатирические стрелы решается далеко не каждый театр. Сегодня мир стремится к политкорректности и толерантности. И все-таки сатире в нем есть место. В белорусском Музыкальном.

Оперетта«Женихи» Исаака Дунаевского имеет солидный возраст — ей исполнилось ровно 90 лет, но либретто здесь почистили, подправили, осовременили, переименовали Аграфену Саввишну, скороспелую вдову, которая принимает ухаживания сразу пяти женихов(мужской гарем!) , в Марианну Юрьевну, и… Дунаевский заблистал как новенький.

Есть как минимум четыре повода сходить на«Женихов». Первый — жанр сатиры, о котором мы уже сказали. Второй — великолепная музыка Дунаевского. Считается, что его«Женихи» ознаменовали рождение советской оперетты, музыку которой композитор видел через призму главной ее арии — песни. Постановщики спектакля — режиссер Михаил Ковальчик и дирижер Юрий Галяс — очень органично включили в его ткань фрагменты из других произведений Дунаевского. Есть и не-Дунаевский. Например, Наталия Гайда(Эльвира Сергеевна) , ностальгируя,

изумительно исполняет«Романс о романсе» Андрея Петрова на стихи Беллы Ахмадулиной. И это третий повод сходить на«Женихов» — посмотреть, как освоили непривычный для себя жанр артисты Маргарита Александрович, Наталья Дементьева, Антон Заянчковский, Сергей Сутько… Четвертый повод — пластический рисунок спектакля от хореографа из России Натальи Москвичевой. Это высокий класс. Чего стоит один только танец официантов с подносами!

После просмотра вы вообще откроете для себя новый Музыкальный, где оперетта все чаще содержит черты крепкого драматического театра.

Факт

В уходящем сезоне премьерный спектакль«Женихи» покажут в Музыкальном театре дважды: 27 июня и 27 июля. Чис­ло 27 для спектакля магическое: Исаак Дунаевский написал оперетту«Женихи“ в 27 лет. И произошло это в 1927 году.

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