Мингорисполком обновил рейтинг столичных кафе и ресторанов. В лидерах - известные заведения

Обновлен рейтинг столичных предприятий общепита. В нем уже почти сотня позиций, большинство лидеров — известные заведения. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на управление торговли и услуг Мингорисполкома.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— На 19 июня обследованы 94 объекта общественного питания с выставлением оценок от 1 до 5 баллов. Отрадно, что 37% получили наивысший бал — 5, то есть их работу можно назвать идеальной. Еще 43% (40 предприятий) оценены на 4, то есть у них были незначительные замечания. «Тройку» получили 13 объектов, «двойку» — два объекта, «единицу» — четыре, — рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

В отличники попали рестораны «Минск», «Гвоздь», «Свои», «Кухмiстр», «У ратуши», «Ренессанс», «Публика», «Васильки» в ТЦ «Скала», кафе «Оливо», «Черпак», «У Франциска», «Моя дорогая», «Гурман» и другие, в том числе две кофейни. Самый низкий показатель в рейтинге — у ресторана «Гостиный двор», кафе «Нистру», «Мангал Хаус», «Ной».

— Если говорить об аутсайдерах рейтинга, то это предприятия с большим перечнем нарушений — от интерьера, давно не знавшего ремонта, ненадлежащих условий работы персонала до таких позиций, как отсутствие документов, подтверждающих качество используемых продуктов. Не было бракеража продукции, не выдерживался ассортиментный перечень отечественных товаров, спиртные напитки наливали без мерного стакана, что называется, на глазок. Сталкивались мы даже с такими ситуациями, как отсутствие условий для мытья посуды или перекошенная, требующая ремонта входная дверь, — рассказывает Нина Емельянова.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте исполкома. Как составляют рейтинг TUT.BY рассказывал в апреле.