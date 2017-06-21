МИНСК, 22 июн — Sputnik. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с белорусского ООО "ЭкспортАльфаГрупп" и попросил исключить компанию из Реестра предприятий Таможенного союза, имеющих право поставок в станы ЕАЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.



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"Причиной ограничительных мер стал факт перемаркировки указанным предприятием говядины охлажденной и попытки поставки запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции под видом товара, произведенного в Республике Беларусь", — пояснили в Россельхознадзоре.

Там рассказали, что 20 июня сотрудники ведомства предотвратили ввоз на территорию РФ более пяти тонн охлажденной говядины через пункт пропуска "Красная Горка". Производителем груза, согласно предъявленным документам, числилось предприятие "ЭкспортАльфаГрупп", говядина в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза и удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов следовала в Москву.

"При проведении ветеринарного контроля доступной части груза установлено: мясо перевозилось на подвесе, на видимой части продукции имелось клеймение белорусской госветслужбы, а также нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения. Кроме того, зафиксировано двойное клеймение, срезы и следы зачистки мышечной ткани", — добавили в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что указанные факты говорят об очередной попытке ввоза на территорию РФ нелегальной продукции под видом продукции, произведенной в Беларуси.



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"Со своей стороны, Россельхознадзор также обратился к белорусской стороне с просьбой исключить указанное предприятие из Реестра предприятий Таможенного союза, имеющих право поставок в страны ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению Россельхознадзора, с 22 июня также введено ограничение на поставки в Россию продукции еще двух предприятий Баларуси : Лунинецкого молочного завода и Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината.

Вместе с тем накануне был отменены ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области: Столбцовского мясоконсервного комбината, Минского мясокомбината, Слуцкого мясокомбината и агрокомбината "Несвижский".