Суд вынес решение по делу менеджера Burger King, который ответил клиенту по-русски

Суд Центрального района Минска поставил точку в конфликте минчанина Анатолия Новикова и управляющего одним из ресторанов Burger King. Дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Напомним, в начале лета в одном из ресторанов Burger King минчанин Анатолий Новиков обратился к кассиру на белорусском языке. Однако сотрудник заказ у него не принял: сказал, что не понимает. Клиент попросил помочь администратора, но та заявила — знать мову работники не обязаны.

Тогда в книге жалоб и предложений мужчина оставил запись на белорусском языке. Вот только ответ на него он получил по-русски. А это — нарушение закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В итоге на управляющего рестораном составили протокол об административном нарушении — ст. 9.22 КоАП (Публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве). Сумма штрафа в данном случае — от четырех до десяти базовых величин (от 92 до 230 рублей). Дело направили в суд.

— За отсутствием в деянии управляющего Burger King состава административного правонарушения дело в отношении него прекращено, — сообщила Анастасия Шильвян, помощник председателя Минского городского суда.

Получить оперативный комментарий в Burger King не удалось. Анатолий Новиков же рассказал, что за судом не следил: «нецікава, не было жадання туды хадзіць».

— Мне не вельмі цікава, якое рашэнне прыняў суд, мэта тут была іншая, — говорит Анатолий. — Скаргі я пішу не для судоў, а каб кіраўніцтва кампаніі даведалася, што да іх заходзіў беларускамоўны чалавек, што яго неяк дзіўна абслугоўвалі і ёсць падстава падумаць аб чарговай маркетынгавай стратэгіі. Напрыклад, зрабіць меню па-беларуску.

По словам Анатолия, история с Burger King — это не первый случай, когда он оставлял в книге жалоб и предложений запись на белорусском языке. До этого тоже, случалось, что ответ приходил по-русски, но компании позже за это извинялись.

— Ды і тады я яшчэ не ведаў, што па законе мне абавязкова павінны адказваць па-беларуску, — продолжает собеседник. — Цяпер, калі буду атрымліваць адказы па-расейску, працягну звяртацца ў выканкамы раёнаў, дзе знаходзіцца мясціна, дырэктар якой даслаў мне ліст па-расейску.