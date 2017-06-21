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Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 24 июня

22.06.2017 19:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Держатели платежных пластиковых карт в Беларуси могут столкнуться со сложностями в их обслуживании ночью 24 июня, сообщили Sputnik в четверг в ОАО "Банковский процессинговый центр".

Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 24 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
БСБ Банк рассказал, как будут работать его карточки после 25 июня

На субботу с 02:00 до 06:00 центром запланированы технологические работы по модернизации системы хранения данных.

"В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра", – сказали в ОАО.

Там также сообщили, что проблемы могут возникнуть при расчетах в магазинах, банкоматах и инфокиосках, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

В центре принесли держателям карт извинения за доставленные неудобства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы могут возникнуть при расчетах в магазинах, банкоматах и инфокиосках, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

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