|
Жители Быховского района боятся ходить в лес из-за медведя
22.06.2017 21:40 — Новости Общества | Tut.by
Жители деревень Галеевка и Короткие Быховского района на лесной дороге увидели следы медведя и обеспокоены, ведь места богаты грибами и ягодами.
Некоторые говорят, зверь ходил в 300−500 метрах от окраины деревни Короткие, а этот населенный пункт примыкает к лесу.
В Могилевском областном лесохозяйственном объединении подтвердили, медведь живет в лесах Могилевщины. На спячку он залегает в Кличевском районе. Вполне возможно, говорят охотоведы, он может ходить и в быховских лесах, но там его логово никто пока не встречал. Этот зверь, уточняют специалисты, сам избегает всяческих контактов с людьми. Поэтому по грибы и ягоды советуют ходить компанией и громко разговаривать.
К сведению: охота на медведей в нашей стране запрещена с 1930-х годов. Этот вид животных включен в 1-е (1981) и 2-е (1993) издания Красной книги Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые говорят, зверь ходил в 300−500 метрах от окраины деревни Короткие, а этот населенный пункт примыкает к лесу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии