Жители Быховского района боятся ходить в лес из-за медведя

Жители деревень Галеевка и Короткие Быховского района на лесной дороге увидели следы медведя и обеспокоены, ведь места богаты грибами и ягодами.

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Некоторые говорят, зверь ходил в 300−500 метрах от окраины деревни Короткие, а этот населенный пункт примыкает к лесу.

В Могилевском областном лесохозяйственном объединении подтвердили, медведь живет в лесах Могилевщины. На спячку он залегает в Кличевском районе. Вполне возможно, говорят охотоведы, он может ходить и в быховских лесах, но там его логово никто пока не встречал. Этот зверь, уточняют специалисты, сам избегает всяческих контактов с людьми. Поэтому по грибы и ягоды советуют ходить компанией и громко разговаривать.

К сведению: охота на медведей в нашей стране запрещена с 1930-х годов. Этот вид животных включен в 1-е (1981) и 2-е (1993) издания Красной книги Беларуси.