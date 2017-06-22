Последняя команда для бывших курсантов Гомельского инженерного института МЧС прозвучала 22 июня на центральной площади в областном центре.





Будущие спасатели в торжественной обстановке получили свои дипломы и станцевали прощальный вальс. После традиционного прощания со знаменем своего института молодые лейтенанты в последний раз прошли маршем в общем строю, дали салют монетами на удачу и после команды «Вольно! Разойдись!» бросили в небо свои фуражки.























































