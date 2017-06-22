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Команда "Вольно! Разойдись!". В Гомеле прошел выпуск офицеров МЧС

22.06.2017 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя команда для бывших курсантов Гомельского инженерного института МЧС прозвучала 22 июня на центральной площади в областном центре.


Будущие спасатели в торжественной обстановке получили свои дипломы и станцевали прощальный вальс. После традиционного прощания со знаменем своего института молодые лейтенанты в последний раз прошли маршем в общем строю, дали салют монетами на удачу и после команды «Вольно! Разойдись!» бросили в небо свои фуражки.















 
 
 
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Последняя команда для бывших курсантов Гомельского инженерного института МЧС прозвучала 22 июня на центральной площади в областном центре.

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