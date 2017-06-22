Завершен розыск 15-летнего подростка: он вернулся домой сам

Завершен розыск 15-летнего Никиты Шабуневича. Напомним, 21 июня он вышел из дома и не вернулся. Информацию о розыске публиковал поисковый отряд «Ангел».



Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Мальчик живет в Минске на улице Гикало, 18. Во вторник, примерно в 20.20, он ушел в неизвестном направлении. Сообщалось, что подросток нуждается в приеме лекарств. Поиском занялись сотрудники Советского РУВД Минска.

Как стало известно поздно вечером 22 июня, подросток вернулся домой сам. Причины произошедшего не сообщаются.

Вы можете сами помочь в поиске людей, если распечатаете ориентировки и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.