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Завершен розыск 15-летнего подростка: он вернулся домой сам

22.06.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершен розыск 15-летнего Никиты Шабуневича. Напомним, 21 июня он вышел из дома и не вернулся. Информацию о розыске публиковал поисковый отряд «Ангел».


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Мальчик живет в Минске на улице Гикало, 18. Во вторник, примерно в 20.20, он ушел в неизвестном направлении. Сообщалось, что подросток нуждается в приеме лекарств. Поиском занялись сотрудники Советского РУВД Минска.

Как стало известно поздно вечером 22 июня, подросток вернулся домой сам. Причины произошедшего не сообщаются.

Вы можете сами помочь в поиске людей, если распечатаете ориентировки и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
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Родные обратились в милицию, когда мальчик вышел вечером из дома и не вернулся.

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