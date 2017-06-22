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Завершен розыск 15-летнего подростка: он вернулся домой сам
22.06.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Завершен розыск 15-летнего Никиты Шабуневича. Напомним, 21 июня он вышел из дома и не вернулся. Информацию о розыске публиковал поисковый отряд «Ангел».
Мальчик живет в Минске на улице Гикало, 18. Во вторник, примерно в 20.20, он ушел в неизвестном направлении. Сообщалось, что подросток нуждается в приеме лекарств. Поиском занялись сотрудники Советского РУВД Минска.
Как стало известно поздно вечером 22 июня, подросток вернулся домой сам. Причины произошедшего не сообщаются.
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Родные обратились в милицию, когда мальчик вышел вечером из дома и не вернулся.
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