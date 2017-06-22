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Отдых в Грузии, трагедия в Испании, поездка по Америке и дети войны - важное за вчера

23.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Кто родился в январе, вставай… © А вы когда родились? Интерес не праздный: ученые нашли связь между месяцем рождения и шансами заболеть. Читаем подробности здесь и бережем-бережем себя!


ВАЖНОЕ

Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно. Спрос инвесторов был вдвое выше.

Минобороны России рассекретило документы о 22 июня 1945 года — начале Великой Отечественной войны. Речь идет об уникальных, ранее никогда не публиковавшихся архивных документах. В них содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, служивших в первые дни войны, на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской армии.

Все помнят, что «зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать»? Разузнали, на каких предприятиях белорусам уже платят «по пиццот».

Николай Ладутько подал заявление на банкротство «Мотовело». Рассказываем об основных причинах плачевного финансового положения предприятия и величине его долгов.

После удачного старта Виктория Азаренко буквально сразу же и завершила выступление на турнире в Мальорке, уступив во втором круге хорватке Ане Конюх.

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Вот здесь рассказываем, как отдохнуть в Грузии без турагентства и ни в чем себе не отказывать. Если удастся купить билеты на распродаже, то десять дней отдыха могут обойтись и в 800 долларов на двоих.


История трагедии одной семьи: белорус утонул в Испании, спасая сына. Дети плавали в кругах и в какой-то момент их стало уносить в море. Родители тут же бросились в воду, чтобы спасти сыновей, но взрослых тоже стало затягивать. Женщине удалось спастись. Сейчас семья хочет вернуться в Минск, но справку о смерти нужно ждать 15 дней, да и денег на билеты нет.

Продолжаем большой цикл публикаций о путешествии журналистов TUT.BY через всю Америку на автомобиле. Обязательно посмотрите «дорожный» фотоотчет о США. Каждый кадр здесь — это небольшая история.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот что помнят дети войны о 22 июня 1941 года — мы собрали их страшные рассказы: «Заходили глубоко, чтобы немцы не нашли. Они шли за нами, стреляли, иногда бомбили. Помню, грудничок Сережка сидел у мамы на руках, но не плакал. Голодный — молока ведь у нее не было. Он листики с березки рвал — и в ротик. Этого не забудешь».

А здесь посмотрите, как вчера более 500 человек приняли участие в реконструкции обороны Брестской крепости.


Рассказываем, как Беларусь получила награду на Каннском фестивале рекламы. «Мы даже не особо надеялись и подаваться не планировали, — говорит автор работы-призера. — Нам посоветовали попробовать. И через неделю после закрытия подачи заявок попросили для нас ее открыть, нам дали податься».

Пока погода в Минске не благоприятствует работе открытых бассейнов и аквапарков, мы посмотрели на самые крутые горки в аквапарках мира. Здесь не просто можно съехать с отвесной горы, но даже пролететь между акулами. У нас как-то тоскливее.

Вчера абитуриенты сдавали тестирование по иностранному языку. Мы же традиционно собрали десять вопросов из школьного курса — на сей раз по английскому. Проверьте себя!

Все новости четверга, 22 июня

Кстати. Сегодня обязательно расскажем, что почем на столичной Комаровке. Спойлер: за стакан лисичек там просят 6 рублей, а у одного из продавцов на Комаровке уже есть и подосиновики. Оставайтесь с нами!

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Теги: Минск
 
 
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Кто родился в январе, вставай… © А вы когда родились? Интерес не праздный: ученые нашли связь между месяцем рождения и шансами заболеть. Читаем подробности здесь и...

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