Отдых в Грузии, трагедия в Испании, поездка по Америке и дети войны - важное за вчера

Доброе утро!

Кто родился в январе, вставай… © А вы когда родились? Интерес не праздный: ученые нашли связь между месяцем рождения и шансами заболеть. Читаем подробности здесь и бережем-бережем себя!





ВАЖНОЕ

Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно. Спрос инвесторов был вдвое выше.

Минобороны России рассекретило документы о 22 июня 1945 года — начале Великой Отечественной войны. Речь идет об уникальных, ранее никогда не публиковавшихся архивных документах. В них содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, служивших в первые дни войны, на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской армии.

Все помнят, что «зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать»? Разузнали, на каких предприятиях белорусам уже платят «по пиццот» .

Николай Ладутько подал заявление на банкротство «Мотовело». Рассказываем об основных причинах плачевного финансового положения предприятия и величине его долгов.

После удачного старта Виктория Азаренко буквально сразу же и завершила выступление на турнире в Мальорке , уступив во втором круге хорватке Ане Конюх.

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Вот здесь рассказываем, как отдохнуть в Грузии без турагентства и ни в чем себе не отказывать. Если удастся купить билеты на распродаже, то десять дней отдыха могут обойтись и в 800 долларов на двоих.





История трагедии одной семьи: белорус утонул в Испании, спасая сына. Дети плавали в кругах и в какой-то момент их стало уносить в море. Родители тут же бросились в воду, чтобы спасти сыновей, но взрослых тоже стало затягивать. Женщине удалось спастись. Сейчас семья хочет вернуться в Минск, но справку о смерти нужно ждать 15 дней, да и денег на билеты нет.

Продолжаем большой цикл публикаций о путешествии журналистов TUT.BY через всю Америку на автомобиле. Обязательно посмотрите «дорожный» фотоотчет о США. Каждый кадр здесь — это небольшая история .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот что помнят дети войны о 22 июня 1941 года — мы собрали их страшные рассказы: «Заходили глубоко, чтобы немцы не нашли. Они шли за нами, стреляли, иногда бомбили. Помню, грудничок Сережка сидел у мамы на руках, но не плакал. Голодный — молока ведь у нее не было. Он листики с березки рвал — и в ротик. Этого не забудешь».

А здесь посмотрите, как вчера более 500 человек приняли участие в реконструкции обороны Брестской крепости .





Рассказываем, как Беларусь получила награду на Каннском фестивале рекламы. «Мы даже не особо надеялись и подаваться не планировали, — говорит автор работы-призера. — Нам посоветовали попробовать. И через неделю после закрытия подачи заявок попросили для нас ее открыть, нам дали податься».

Пока погода в Минске не благоприятствует работе открытых бассейнов и аквапарков, мы посмотрели на самые крутые горки в аквапарках мира . Здесь не просто можно съехать с отвесной горы, но даже пролететь между акулами. У нас как-то тоскливее.

Вчера абитуриенты сдавали тестирование по иностранному языку. Мы же традиционно собрали десять вопросов из школьного курса — на сей раз по английскому . Проверьте себя!

Все новости четверга, 22 июня

Кстати. Сегодня обязательно расскажем, что почем на столичной Комаровке . Спойлер: за стакан лисичек там просят 6 рублей, а у одного из продавцов на Комаровке уже есть и подосиновики. Оставайтесь с нами!

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