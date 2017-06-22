В Витебске появился первый автобус с бесплатным Wi-Fi

В Витебске появился автобус с бесплатным доступом в интернет. Он ходит по маршруту № 26 — одному из самых длинных в городе. Пилотный проект реализовали филиал автопарк и компания velcom, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Автобус отмечен логотипами «Free WI-FI». Пассажиры могут пользоваться бесплатным интернетом на всем отрезке пути. Одновременно использовать Wi-Fi-сеть могут около 80 человек. Для пользования услугой нужно пройти идентификацию при помощи смс.

Пропускной способности достаточно, чтобы проверить почту, пообщаться в соцсетях, обменяться фотографиями и послушать музыку. Система автоматически выбирает оптимальный для пользователя канал с учетом текущей нагрузки на сеть, чтобы обеспечить приемлемую скорость доступа для каждого пассажира.

Транспорт оснащен мощным роутером, который получает сигнал через 3G-сеть и раздает мобильным устройствам по технологии Wi-Fi. Комфортно пользоваться интернетом можно в любой точке салона автобуса. Услуга доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов, а также иностранных гостей города.

Ожидается, что автобусы с бесплатным интернетом появятся практически на всех основных маршрутах. Раньше бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте Витебска был только в некоторых маршрутках.