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В Витебске появился первый автобус с бесплатным Wi-Fi
23.06.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске появился автобус с бесплатным доступом в интернет. Он ходит по
Автобус отмечен логотипами «Free WI-FI». Пассажиры могут пользоваться бесплатным интернетом на всем отрезке пути. Одновременно использовать Wi-Fi-сеть могут около 80 человек. Для пользования услугой нужно пройти идентификацию при помощи смс.
Пропускной способности достаточно, чтобы проверить почту, пообщаться в соцсетях, обменяться фотографиями и послушать музыку. Система автоматически выбирает оптимальный для пользователя канал с учетом текущей нагрузки на сеть, чтобы обеспечить приемлемую скорость доступа для каждого пассажира.
Транспорт оснащен мощным роутером, который получает сигнал через 3G-сеть и раздает мобильным устройствам по технологии Wi-Fi. Комфортно пользоваться интернетом можно в любой точке салона автобуса. Услуга доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов, а также иностранных гостей города.
Ожидается, что автобусы с бесплатным интернетом появятся практически на всех основных маршрутах. Раньше бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте Витебска был только в некоторых маршрутках.
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Автобус отмечен логотипами "Free WI-FI". Пассажиры могут пользоваться бесплатным интернетом на всем отрезке пути.
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