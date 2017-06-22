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На гуляния в День города лучше прихватить зонтик. Погода в Витебске в выходные
23.06.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
К выходным с юго-запада Европы начнет поступать более теплый, но по-прежнему напитанный влагой воздух, температура начнет постепенно повышаться,
В субботу, 24 июня облачно. Температура ночью +9…11°С, днем +17… 19 °C.
В воскресенье днем до +21°С. Облачно, возможны дождь и гроза.
Небольшой дождь прогнозируют и в понедельник, 26 июня.
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В субботу в Витебске обойдется без осадков, а вот в воскресенье гуляния в День города, скорее всего, пройдут под аккомпанемент дождя.
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