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На гуляния в День города лучше прихватить зонтик. Погода в Витебске в выходные

23.06.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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К выходным с юго-запада Европы начнет поступать более теплый, но по-прежнему напитанный влагой воздух, температура начнет постепенно повышаться, сообщает Республиканский гидрометеоцентр. В субботу в Витебске будет без осадков, а вот в воскресенье гуляния в День города, скорее всего, пройдут под аккомпанемент дождя.


Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 24 июня облачно. Температура ночью +9…11°С, днем +17… 19 °C.

В воскресенье днем до +21°С. Облачно, возможны дождь и гроза.

Небольшой дождь прогнозируют и в понедельник, 26 июня.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В субботу в Витебске обойдется без осадков, а вот в воскресенье гуляния в День города, скорее всего, пройдут под аккомпанемент дождя.

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