50 оттенков зеленого, жемчужины центра и дома-игрушки. Видеоэкскурсия над Витебском на вертолете

Накануне Дня города Витебский аэроклуб ДОСААФ имени А. Горовца организовал для корреспондентов «Витьбичей» вертолетную экскурсию над областным центром. Посмотреть с высоты на новостройки Билево и хорошо знакомые дворы Югов, исторический центр города с его величественными храмами — разве это не заманчиво?





Погода была пасмурная. Но на взлетной площадке в Куковячино нас ожидал вертолет Ми-2.

— Не волнуйтесь, машина надежная, — развеял сомнения относительно нелетной погоды начальник аэроклуба Валерьян Высоцкий, устраиваясь за штурвал.

Сотрудники аэроклуба сняли с петель одну из дверей вертолета — так удобнее фотографировать. Дальше все быстро и четко: садимся, пристегиваемся, надеваем наушники, взлетаем. Одеться пришлось основательно: из оголенного бока вертолета задувало, как от мощного кондиционера, к тому же шел мелкий дождь.

Кажется, только набрали высоту, а под нами уже проскользнул со своими пестрыми крышами частный сектор в районе Лучосы. А потом — «буслы» — 22-этажный дом на пересечении проспекта Черняховского с улицей Воинов-интернационалистов. Из-за того, что дом построен на холме, он кажется самым высоким в городе, но конкурентов у него хватает. В этом убеждаемся, увидев 22-этажку на улице «Правды» и 21-этажный дом на Чапаева.

Билево встречает аккуратными рядами домов — как гвардейцы на плацу! Во дворах хватает детских площадок, а вот зеленью новый район еще не оброс, но это дело времени. Наблюдать за новостройками совершенно не скучно. Нет и намека на монотонность «клонированных» панелек, наоборот, глаз все время цепляется за примечательные объекты: магазины, кафе, спортивные площадки.

Микрорайон провожает нас любопытными взглядами детворы, и уже под нами — 50 оттенков зеленого — футбольные поля Центрального спортивного комплекса. А совсем рядом — густо обросшие деревьями берега Витьбы.

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В центр города Ми-2 заходит со стороны Смоленского рынка. Разноцветные, словно игрушечные, крыши домов по улице Суворова… Жемчужины центра — Воскресенская церковь и Ратуша — смотрятся как на открытке. Изящен и Успенский собор. Фотографируем его, заходя на вираж над Двиной.

Центральные магистрали заполнены транспортом, по тротуарам спешат по своим делам горожане. Многим даже некогда взглянуть на низко летящий вертолет — расстояние от Ми-2 до крыш домов — 20−30 метров. Автомобилей в Витебске стало значительно больше. «Зеленая волна», которую недавно ввели на основных дорогах, действительно необходима.

С борта вертолета поражаемся масштабу площади Победы — огромное пространство, парк Победителей, исполинские «Три штыка», бурная в непогоду Западная Двина.

Привокзальная площадь предстает, как на макете: «нити» составов поездов, красавец-вокзал, такси и транспорт на остановках. Перспектива на сквер и улицу Кирова, когда-то Вокзальную — эту красоту невозможно оценить по достоинству, видя ее с земли.

Завершаем экскурсию, пролетая над самой длинной улицей Витебска — Ленинградской. Словно мелкий бисер, рассыпались покупатели на Полоцком рынке. Костел Святой Варвары в такую погоду имеет несколько мифический образ. Чуть дальше по улице красивые новенькие многоэтажки — и сложно поверить, что совсем недавно эта часть города была неблагоустроенной.

По пути на аэродром нас ожидает визуальный «десерт» — пилот поднимает машину до 800 метров, и мы летим в плотной пелене облаков. Приземляемся. Делюсь мнением, что на город интересно смотреть и в первый, и в сотый раз. Валерьян Высоцкий, налетавший над Витебском чуть ли не больше, чем все ветра, соглашается.