В Витебске создали Google-карту улиц, названных в честь героев войны

Google-карту городских улиц, проспектов, географических объектов, названных в честь героев Великой Отечественной войны или связанных с ними, создали учащиеся Витебского государственного профессионально-техни­ческого колледжа машиностроения имени М. Шмырева. Проект называется «Память витебских улиц», в нем около 30 меток.

На сайте размещены фото, круговые Google-панорамы улиц и мест, носящих имена участников войны. Работа проходила в несколько этапов: сбор информации о герое, создание презентации, карты, фото и панорамы улицы, моста, парка или музея, публикация материалов и нанесение метки на карте.

— Сначала мы подготовили список улиц, названных именами героев. И за­­дали вопрос: насколько жива память о них сегодня. Затем учащиеся через личные аккаунты начали наполнять материалом свои работы. Благодаря проекту через историю отдельных улиц мы лучше изучили Витебск, — подчеркнула преподаватель истории и обществоведения колледжа Наталья Лятос.

Еще один коорди­натор проекта — преподаватель информатики Наталья Петрова. Она отметила, что на занятиях ребята учатся работать в облачных сервисах, с картами и презентациями. И поэтому сложностей не возникло — необходимо было только найти информацию и правильно ее разместить.

В проекте были задействованы учащиеся разных лет обучения, они вовлекали в работу и родите­лей. Например, отец одного из них, работник областного управления МЧС, которое находится на улице Жесткова, посоветовал сыну рассказать об этом человеке и улице в его честь.

Проект смотрят не только люди, интересующиеся историей Витебска, но и пользователи из других стран. Особенно популярны круговые Google-панорамы музея и парка Партизанской славы, памятника Минаю Шмыреву, моста имени Блохина, сквера имени Горовца и другие.

На республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет» проект получил диплом I степени и похвальные отзывы жюри.

Сервис доступен по адресу . Помочь проекту может любой желающий, добавив новые улицы и места, высказав предложения и замечания.