Безопасность на воде

В Беларуси наступает купальный сезон. Большая часть отдыхающих приходит на отдых к водной акватории вместе с детьми. Однако, отдых на воде – одно из самых популярных летних развлечений, которое сопрягается определенными рисками. Наиболее уязвимыми здесь являются дети. В силу возраста они проявляют активность: изучают берега, играют в подвижные игры, пытаются что-то бросить или достать из воды.

По этой причине под особым контролем сотрудников ГИМС находится безопасность, особенно в период летних каникул. Каждый день инспектора ГИМС (прим. – Государственная инспекция по маломерным судам) и спасатели на воде, патрулируют водные объекты. В мероприятиях по обеспечению водной безопасности также участвуют сотрудники РОВД, МЧС, Инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, общественные организации (члены РГОО ОСВОД, Общественного Объединения БРСМ, внештатные инспектора и др.).

– Основное правило безопасности детей при отдыхе на воде – контроль со стороны родителей. Однако, зачастую несовершеннолетние без предупреждения взрослых самостоятельно гуляют вдоль прибрежной полосы. Также не являются исключением случаи, когда взрослые находятся в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего дети и подростки предоставлены сами себе.

Чтобы предупредить несчастные случаи на воде, сотрудники ГИМС и внештатные инспектора регулярно проводят профилактические мероприятия и патрулируют водные просторы республики.

Значительная часть юных жителей проводит летние каникулы в детских оздоровительных лагерях. Чтобы воспитатели и педагоги были осведомлены об особенностях сопровождения массового детского отдыха у воды, совместно с сотрудниками РОЧС в мае 2017 года были проведены беседы по тематике безопасности при пользовании маломерными судами. Руководителям образовательных учреждений, которые также присутствовали на совещании, были даны все необходимые рекомендации по безопасной организации детского досуга на воде.

Сотрудники ГИМС с ранних лет прививают детям культуру безопасности на воде, спасатели обучают плаванию, ребята учатся забрасывать спасательные круги тонущим, а их родителям напоминают технику безопасности при передвижении на маломерных судах (катерах, мотолодках, гидроциклах). Такие беседы еженедельно проводятся в трудовых коллективах, сельских сходах, учреждениях образования. И в этом году профилактическая работа продолжается.

Не теряйте бдительности и близких людей!

Андрей МОНИТ, госинспектор Молодечненского участка ГИМС