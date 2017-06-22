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У жителей Барановичей не будут брать пеню за задержку в оплате коммунальных платежей
23.06.2017 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Из-за технических причин, возникших при объединении баз данных «Водоканала» и Единого расчетно-справочного центра, в Барановичах сдвинулись сроки оплаты коммунальных платежей. Разработчики программы делают все, чтобы оперативно найти и устранить ошибку.
Елена Ивановская, директор Единого расчетно-справочного центра города Барановичи, сообщила еще одну хорошую новость:
— Разработчики программы сумели выработать алгоритм по возврату пени тем горожанам, у кого она была взята в прошлом месяце по ошибке. На эту сумму людям, как мы и обещали, будет сделан перерасчет. Не будем брать пеню при оплате коммунальных платежей и сейчас в связи с возникшими сложностями, и в следующем месяце.
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В Барановичах сдвинулись сроки оплаты коммунальных платежей.
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