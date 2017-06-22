Сотрудницу кадастрового агентства подозревают в получении взятки за узаконивание перепланировки

Управлением Следственного комитета по г. Минску расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», которая обвиняется в получении взятки за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе предварительного расследования установлено, что должностным лицом при обследовании квартиры в одном из жилых домов в Советском районе столицы были выявлены нарушения в виде самовольной перепланировки. В этой связи законных оснований для оформления технического паспорта владельцу квартиры не было. Для положительного решения вопроса подозреваемая получила взятку в размере 100 долларов США. После чего внесла заведомо ложные сведения в технические документы, позволившие оформить техпаспорт.

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома проводится комплекс мероприятий, направленный на установление иных эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Есть основания полагать, что получение незаконного вознаграждения носило не единичный характер, деньги передавались систематически, с целью разрешения вопроса перепланировки, произведенной с нарушением установленного порядка.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения — заключение под стражу.