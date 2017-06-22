Колесо обозрения в брестском парке установят в июле

Вот уже три недели строители витебской фирмы «Туссон» трудятся над монтажом нового колеса обозрения в Брестском парке культуры и отдыха. Горожане с интересом наблюдают за возведением объекта на привычном месте — ведь для многих со старым аттракционом, который работал здесь больше 20 лет, связаны теплые воспоминания детства и юности.



Фото: Александр Шульгач

На опорные конструкции уже водрузили колесо. Итоговая композиция возвышается над древесными кронами! Строительство находится на завершающем этапе — осталось только установить кабинки.

Планируется, что работы по монтажу будут завершены в ближайшее время. Руководство Парка культуры и отдыха предполагает, что торжественное открытие аттракциона состоится уже в июле.

— Конкретную дату назвать не могу, но все идет по графику, — заверил директор парка Андрей Щегельский.





Аттракцион весит 80 тонн. Высота его 40 метров. Это около 12−13 этажей. К слову, его предшественник был почти в полтора раза ниже — всего 28 метров. С верхней точки откроется чудесная панорама. Можно будет с высоты птичьего полета полюбоваться на центр города, примыкающие микрорайоны и, конечно же, Брестскую крепость. В Беларуси наше колесо обозрения станет вторым по высоте, уступив пальму первенства лишь собрату из столицы — тот возвышается над землей на 54 метра.

Вместимость кабинок составит 95 человек. Всего 20 кабинок четырех типов: вместительные закрытые придутся по вкусу семьям, для любителей экстрима установят кабинки с открытыми сиденьями, а тем, кто желает чувствовать себя в безопасности, понравится застекленный вариант и версия с высокой защитной «стенкой». Полный оборот новое колесо обозрения будет совершать примерно за 5−7 минут. Кстати, особенности постройки позволят работать ей и в зимний период — некоторые из кабин оснащены системой подогрева. А в темное время суток колесо будет приятно удивлять эффектной светодиодной подсветкой.





Основным источником питания для аттракциона станут четыре двигателя. Если с ними случится что-то непредвиденное, колесо обозрения продолжит работать благодаря дизельному генератору. Поэтому гости парка могут быть уверены — без дополнительной страховки они не останутся!

Когда работы по установке будут закончены, в целях безопасности колесо пройдет все необходимые проверки. Этим займутся «Госпромнадзор» и российская производственная фирма «Волгоградские аттракционы». К слову, последняя и является поставщиком высотной новинки. Такое же колесо недавно было успешно установлено в городе Набережные Челны.