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МВД выразило соболезнования в связи с гибелью белоруса в Испании

23.06.2017 08:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел выразило соболезнования семье белоруса, который погиб в Испании, спасая детей, сообщили Sputnik в МВД республики.

МВД выразило соболезнования в связи с гибелью белоруса в Испании
© Pixabay
Минский милиционер утонул на курорте в Испании, спасая своих детей

Сотрудник одного из столичных подразделений Департамента охраны МВД погиб на испанском курорте Аликанте 20 июня. Мужчина вместе с женой и двумя детьми находился на отдыхе. Трагедия произошла, когда вся семья была на пляже: во время купания детей внезапно стало уносить в море, отец бросился их спасать. Детей в итоге удалось спасти, а их отец утонул. Спасатели пытались реанимировать его, но безрезультатно.

"Руководство МВД, Департамента охраны и личный состав органов внутренних дел выражают искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что сейчас руководство Департамента охраны делает все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего, которая в настоящее время находится в Испании. На связи с семьей милиционера и посольство Беларуси — дипломаты проводят необходимые мероприятия по доставке тела белоруса на родину.

В министерстве добавили, что погибшему было 40 лет, почти половину жизни он прослужил в органах. Коллеги характеризует его только с положительной стороны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское посольство в Испании ведет переговоры по доставке тела на родину и оказывает помощь семье погибшего.

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