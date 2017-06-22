МВД выразило соболезнования в связи с гибелью белоруса в Испании

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел выразило соболезнования семье белоруса, который погиб в Испании, спасая детей, сообщили Sputnik в МВД республики.

Сотрудник одного из столичных подразделений Департамента охраны МВД погиб на испанском курорте Аликанте 20 июня. Мужчина вместе с женой и двумя детьми находился на отдыхе. Трагедия произошла, когда вся семья была на пляже: во время купания детей внезапно стало уносить в море, отец бросился их спасать. Детей в итоге удалось спасти, а их отец утонул. Спасатели пытались реанимировать его, но безрезультатно.

"Руководство МВД, Департамента охраны и личный состав органов внутренних дел выражают искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что сейчас руководство Департамента охраны делает все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего, которая в настоящее время находится в Испании. На связи с семьей милиционера и посольство Беларуси — дипломаты проводят необходимые мероприятия по доставке тела белоруса на родину.

В министерстве добавили, что погибшему было 40 лет, почти половину жизни он прослужил в органах. Коллеги характеризует его только с положительной стороны.