Лечили хомяка, заплатили как за собаку: где лечить редких животных

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Владелица хомяка Екатерина недавно выяснила, что лечение питомца может обойтись едва ли не в восемь раз дороже, чем он сам. Непросто приходится и с хорьками, которым и вовсе не к кому обратиться — подходящих специалистов в Минске нет, лечат те же ветеринары, которые помогают котам и собакам. О том, каким домашним питомцам сложнее всего получить помощь, Sputnik узнал у директора клиники "Девять жизней" Алексея Клянцевича.



© Sputnik / Виктор Толочко Кладбище домашних животных: новое прочтение старого триллера

— В редакцию обратилась читательница с жалобой на хирурга одной из клиник. Мол, увидев на приеме хомяка со сломанной лапкой, едва ли не отказался вести прием. Есть ли в Минске узкие специалисты, которые принимают грызунов, и что делать, если в клинике твоего питомца отказываются принимать всерьез?

— Если хирург не оказал помощь животному, это его моральная ответственность. Когда клиент приводит питомца, он платит деньги, а задача врача — сделать все возможное, чтобы помочь животному. Не врачам решать, насколько важен этот питомец для владельца. Наша задача — помочь, независимо от того, насколько нам самим нравится животное. Я, например, котов не очень люблю, но лечить буду всех — и хомяков, и черепашек, которые несколько граммов весят.



© Sputnik / Елена Васильева Директор клиники "Девять жизней" Алексей Клянцевич

Сегодня много врачей, которые берутся за лечение тех же хорьков — но есть сложности, хорек — мелкое животное, может быть затруднена диагностика, а кто-то в вену не попадет, пытаясь ввести лекарство. Но есть много успешных примеров лечения таких животных. Диплом не обязательно значит, что ты врач. У кого-то стаж тридцать лет, а кроме этого ничего нет — ни желания повышать собственную квалификацию, ни стремления спасать животных.

— А какая будет стоимость лечения хомяка или черепашки — не окажется ли, что она сравнима со стоимостью приема овчарки?

— Есть разные болезни — в одной можно обойтись банальным набором препаратов, а в другой нужно сочетать хирургию, терапию. Есть запущенные болезни: двум животным можно поставить диагноз пневмония, но кто-то обратился на ранних этапах, а кто-то приходит, когда лечить уже поздно.



© Pixabay И хомячку бывает нужна помощь врача

Финальный чек складывается из стоимости услуги и расходных материалов. Те же собаки бывают разные: может быть той-терьер, а может — азиатская овчарка. Разумеется, на овчарку уйдет больше медикаментов и другого расходного материала, в результате стоимость клинического приема может отличаться — но в среднем на пять рублей. А вот исследуем мы кровь хомяка или кота — неважно, сделали мы укол коту или черепахе — тоже, то есть стоимость манипуляции будет почти всегда одинаковой. Впрочем, все зависит от характера манипуляции, ведь есть анатомические особенности у каждого животного — поставить мочевой катетер коту или черепахе куда сложнее, чем собаке. Кобеля зафиксировал — и поставил катетер, а кот, например, скорее ветеринару его поставит. Зато вылечить перелом кости коту проще, чем собаке или хомяку.

От гепарда до козы

— А каких самых редких животных приносят на прием?

— Были леопард и гепард — правда, последнего не успели спасти, его везли из Московского цирка. Порой приносят краснокнижных сбитых на дороге животных. Были африканские ежики, многие приносят редких птиц и ящериц. Иногда привозят козу и поросенка. Тот же леопард — такая же кошка, как и прочие, разница только в дозе препарата и технике безопасности. Здесь нужно понимать: лечение редких животных мало чем отличается от привычных нам. Ведь никто не выпускает антибиотик для кенгуру, все эти витамины для попугаев, для куриц и отдельно — для канареек — это маркетинг. Витамин А — и для слона, и для его хозяина один и тот же.



© Pixabay Лечение экзотических животных мало чем отличается от лечения обычных - и помощь, и поддержка нужны всем одинаково

— А узкие специалисты в Минске есть?

— Растет платежеспособность людей, растет и количество узких специалистов. В некоторых клиниках есть офтальмологи и соответствующая аппаратура для тонкой диагностики и лечебных манипуляций. Отрасль широкая, и необходимость в узких специалистах есть. Впрочем, кризис сказался на хозяевах животных — раньше старались вести на прием на ранних стадиях болезни, а сейчас могут дожидаться до последнего. Между собой ветеринары могут посплетничать, мол, затянули, но с другой стороны — чем сложнее лечение, тем чаще клиент будет приходить с животным на прием, и тем больше наш заработок. В любом случае, многие клиенты будут винить ветеринара, к этому у белорусских врачей иммунитет.