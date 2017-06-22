Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года – символически, но спустя три года и один день после начала Великой Отечественной войны. Ее также называют "Белорусской операцией", одной из крупнейших в истории – за несколько месяцев войска Красной армии смогли освободить всю БССР, восточные территории Польши и стран Прибалтики.

Среди генералов, руководивших армиями в рамках операции "Багратион", был и легендарный Иван Баграмян. Позже он вспоминал: подготовка к наступлению держалась в таком секрете, что до последнего даже генералы не знали о том, где и когда нанесут удар советские войска .

1-й Прибалтийский фронт, которым руководил Баграмян, освобождал Городок, Витебск, Оршу, Полоцк и многие другие города. В годовщину победы по местам славы деда проезжали и внуки Баграмяна – они рассказали Sputnik о легендарном военачальнике и его участии в Великой Отечественной войне и операции "Багратион" .

Вошло наступление советских войск 1944 года и в издание "Атлас великих сражений" – там фактам об этом историческом событии уделено большое внимание, ведь во многом благодаря "Багратиону" мы сегодня можем праздновать День Победы.

В то же время для многих операция "Багратион" – это история семьи. Например, дед россиянина Александра Связина погиб на фронте в первый день операции по освобождению Беларуси, а могилу его нашли в Витебской области только недавно – благодаря интернациональным друзьям .

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Операция "Багратион" продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 года. За это время были убиты или пропали более 178 тысяч солдат Красной армии, а более 587 тысяч получили ранения.