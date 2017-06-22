ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года

23.06.2017 07:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года – символически, но спустя три года и один день после начала Великой Отечественной войны. Ее также называют "Белорусской операцией", одной из крупнейших в истории – за несколько месяцев войска Красной армии смогли освободить всю БССР, восточные территории Польши и стран Прибалтики.

Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года
© Sputnik/ Михаил Луханин
Ветераны вспоминают войну: бои, страх, любовь и Победу

Среди генералов, руководивших армиями в рамках операции "Багратион", был и легендарный Иван Баграмян. Позже он вспоминал: подготовка к наступлению держалась в таком секрете, что до последнего даже генералы не знали о том, где и когда нанесут удар советские войска

1-й Прибалтийский фронт, которым руководил Баграмян, освобождал Городок, Витебск, Оршу, Полоцк и многие другие города. В годовщину победы по местам славы деда проезжали и внуки Баграмяна – они рассказали Sputnik о легендарном военачальнике и его участии в Великой Отечественной войне и операции "Багратион"

Вошло наступление советских войск 1944 года и в издание "Атлас великих сражений" – там фактам об этом историческом событии уделено большое внимание, ведь во многом благодаря "Багратиону" мы сегодня можем праздновать День Победы. 

В то же время для многих операция "Багратион" – это история семьи. Например, дед россиянина Александра Связина погиб на фронте в первый день операции по освобождению Беларуси, а могилу его нашли в Витебской области только недавно – благодаря интернациональным друзьям

Смотрите редкую кинохронику освобождения БССР в годы Великой Отечественной войны >>

Операция "Багратион" продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 года. За это время были убиты или пропали более 178 тысяч солдат Красной армии, а более 587 тысяч получили ранения.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В годовщину начала операции "Багратион", в рамках которой от немецко-фашистских захватчиков была освобождена территорию БССР, Sputnik публикует факты и воспоминания...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Команда "Вольно! Разойдись!". В Гомеле прошел выпуск офицеров МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика