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Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года
23.06.2017 07:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Операция "Багратион" началась 23 июня 1944 года – символически, но спустя три года и один день после начала Великой Отечественной войны. Ее также называют "Белорусской операцией", одной из крупнейших в истории – за несколько месяцев войска Красной армии смогли освободить всю БССР, восточные территории Польши и стран Прибалтики.
© Sputnik/ Михаил Луханин
Среди генералов, руководивших армиями в рамках операции "Багратион", был и легендарный Иван Баграмян. Позже он вспоминал: подготовка к наступлению держалась в таком секрете, что до последнего даже
1-й Прибалтийский фронт, которым руководил Баграмян, освобождал Городок, Витебск, Оршу, Полоцк и многие другие города. В годовщину победы по местам славы деда проезжали и внуки Баграмяна – они рассказали Sputnik о
Вошло наступление советских войск 1944 года и
В то же время для многих операция "Багратион" – это история семьи. Например, дед россиянина Александра Связина погиб на фронте в первый день операции по освобождению Беларуси, а
Операция "Багратион" продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 года. За это время были убиты или пропали более 178 тысяч солдат Красной армии, а более 587 тысяч получили ранения.
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В годовщину начала операции "Багратион", в рамках которой от немецко-фашистских захватчиков была освобождена территорию БССР, Sputnik публикует факты и воспоминания...
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