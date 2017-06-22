ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам

23.06.2017 09:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Количество не пришедших на централизованное тестирование (ЦТ) по иностранным языкам абитуриентов составило порядка полутора тысяч, или 4,6% от числа зарегистрировавшихся.

Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам
© Sputnik/
Эксперимент Sputnik: можно ли сдать ЦТ по биологии, не зная предмета

Абитуриенты белорусских вузов сдавали накануне централизованное тестирование по иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Зарегистрированы на ЦТ по предметам были порядка 34,5 тысяч абитуриентов, из них подавляющее большинство — на английский язык. В итоге не явились на испытание около 4,6% от зарегистрировавшихся — или около полутора тысяч.

Процент не пришедших на ЦТ соответствует показателям по другим предметам и прошлых лет.

Если абитуриенты пропустили ЦТ по уважительной причине — например, по болезни — то при наличии соответствующей справки они могут сдать испытание в один из резервных дней, которых в этом году три: 6, 8 и 10 июля.

Результаты ЦТ по иностранным языкам должны появиться в начале июля — на обработку бланков у РИКЗ уходит от десяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С тестирования по английскому выгнали за нарушения трех абитуриентов, на сдаче других языков обошлось без инцидентов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудницу кадастрового агентства подозревают в получении взятки за узаконивание перепланировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика