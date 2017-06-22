Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Количество не пришедших на централизованное тестирование (ЦТ) по иностранным языкам абитуриентов составило порядка полутора тысяч, или 4,6% от числа зарегистрировавшихся.

Абитуриенты белорусских вузов сдавали накануне централизованное тестирование по иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Зарегистрированы на ЦТ по предметам были порядка 34,5 тысяч абитуриентов, из них подавляющее большинство — на английский язык. В итоге не явились на испытание около 4,6% от зарегистрировавшихся — или около полутора тысяч.

Процент не пришедших на ЦТ соответствует показателям по другим предметам и прошлых лет.

Если абитуриенты пропустили ЦТ по уважительной причине — например, по болезни — то при наличии соответствующей справки они могут сдать испытание в один из резервных дней, которых в этом году три: 6, 8 и 10 июля.

Результаты ЦТ по иностранным языкам должны появиться в начале июля — на обработку бланков у РИКЗ уходит от десяти дней.