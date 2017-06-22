Почему каждый из нас - редактор своего СМИ

Есть в медийном пространстве Беларуси интересное сообщество. Называется Белорусская ассоциация журналистов. Солидное название, хороший сайт, красивые призывы и цели - вроде как за честные СМИ и свободу слова. Но даже беглый взгляд на их ресурс сразу позволяет понять – у свободы-то этой хоть и две ноги, да обе левые.

Понятно, что идеально независимых СМИ быть не может. Всегда за спиной газеты, интернет-ресурса или телеканала стоит некто с большими карманами и большими амбициями – тот, кто заказывает музыку и танцует самую красивую женщину. Но у тех мелких работяг, кто делает это шоу, всегда есть выбор – скакать дальше или забрать скрипочку, свое достоинство и перейти на другую танцплощадку.

В Белорусской ассоциации журналистов товарищи, к сожалению, пляшут под опасную дудку. Не переставая твердить, что они за свободу слова и самовыражения, журналисты БАЖ признают единственно верным взглядом на происходящее в стране только точку зрения проевропейских оппозиционеров, видящих все в черных тонах, призывающих все снести и на руинах строить дивный новый мир.

И если вдруг кто-то начинает выбиваться из единственно «правильной» колеи, или обращает свой пристальный журналистский взор на интересных товарищей из оппозиции и вдруг публикует материалы о том, что не все такие честные и альтруистичные, какими себя выставляют, то начинается жесткая травля даже своих коллег по ассоциации. И куда только исчезают мудрые идеи о свободном информационном пространстве?!

Недавно вполне себе оппозиционная «Наша нива» опубликовала пару занятных статеек. Например, про общественного деятеля Ольгу Карач. Кто это – дотошный читатель вряд ли узнал, подробности ее биографии не публиковались, а вот легинсы с милыми глазками на обоих полушариях ее филейной части можно было рассмотреть хорошо и посмаковать этот вбросец в духе желтых газет. Зато по биографическим темным пятнам так называемого политзаключенного и анархиста Дмитрия Полиенко БН прошлась хорошо…Такие вольности вызвали неслабый конфликт между редакцией БН и руководством БАЖа, что уже само по себе странно - уж если какое оппозиционное издание и знает рядовой читатель, то это «Наша нива».

Руководит Белорусской ассоциацией журналистов Борис Горецкий–активист и «независимый» журналист. Он прошел свою школу оппозиционера – митинговал, выступал, пробовал себя в разных ролях, попадал в красивые (и не очень) истории. Интересно, что на сайте БАЖ в его биографии в разделе «дополнительное образование» указано, что он прошел курс «Политическая журналистика: правила игры». Товарищ хорошо понимает, что и зачем он делает, это уже не прыщавый юнец с запудренными мозгами, кричащий на площади. Играет в политические игры он очень даже правильно, если взглянуть на это с формальной точки зрения: поддерживает нужный оппозиции курс, помогает «свободным» журналистам, создает определенный медиапродукт, формирует общественные настроения.

Работа есть работа – скажут многие. И это касается почти всех профессий – врач лечит любого пациента, не зависимо от того насильник это или жертва, учитель обучает талантливых учеников и отстающих тугодумов и так далее. Но журналист – профессия иная. Должна быть иной. Потому что профессионал от журналистики работает с самой опасной и могущественной вещью на свете – со словом. Одна статья, полная желчи и клеветы, способна поставить крест на карьере человека, его отношениях и даже жизни. Один ресурс способен всколыхнуть черную муть недалеких смутьянов и устроить кровавую революцию, в которой пострадают люди – замечательные, талантливые, и, в большинстве своем, молодые – те, за которыми должно было быть доброе будущее, но кто обманулся и в запале юношеского максимализма свернул не туда.

Люди не воспринимают всю получаемую информацию критически. Мы так устроены – для нашего психического благополучия мы должны верить другим. А сейчас, когда мы живем в постоянном, непрекращающемся потоке информации, нам еще труднее сориентироваться, где правда, а где передергивание и перевирание в угоду заказчику. Поэтому где-то обязательно должен быть фильтр, который не давал бы опасному медиапродукту набрать критическую массу.

Я не призываю ввести цензуру как в советские времена – нет! Это путь тупиковый и уже, в мире, где реальное и виртуальное практически сплелось в единое целое, – бесперспективный. Надо развивать цензора в себе, не верить всему подряд, даже если информация идет от некого сообщества с солидным названием и красивыми целями. В наших силах быть начеку и критически осмысливать все, что попадает в поле нашего внимания. Ведь истина, как всегда, - где-то посередине.

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